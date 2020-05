Alcalde Codina pone más presión sobre Mañalich y candidatea a Karla Rubilar como su reemplazante

Jaime Mañalich nuevamente entró en una fase crítica de su estadía como ministro de Salud no solo por el manejo de la pandemia, que ha experimentado una explosiva alza de contagios y muertes en el país, sino nuevamente por sus declaraciones, esta vez sobre la pobreza y el hacinamiento.

Sus dichos causaron escozor, al punto que algunos de sus detractores aprovecharon nuevamente de pedir su salida. Las declaraciones más llamativas las dio el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien postuló públicamente como reemplazante de Mañalich a la actual vocera de Gobierno, Karla Rubilar.

“Pucha que sería buena ministra de Salud Karla Rubilar”, dijo el edil en el matinal de Mega, cuestionando que el manejo de la pandemia esté en manos de alguien que confiesa que “no tenía conciencia de la magnitud” del hacinamiento en Chile.

“Las declaraciones que hizo ayer el ministro van destruyendo las confianzas con los ciudadanos”, declaró el jefe comunal, quien ha tenido varios entreveros con el titular del Minsal durante la crisis, añadiendo que “un ministro debe saber las condiciones de la ciudadanía”.

Otros en Chile Vamos fueron más cautos, como el timonel RN Mario Desbordes. El diputado se desmarcó de los dichos de Mañalich pero fue enfático en que “no es el minuto” de hacer un cambio de ministro. “Quiero entender mejor la frase, antes de decir que habría que hacer un cambio. Quiero escuchar al gobierno para saber a qué se refiere el ministro”, dijo a Radio ADN.

Desbordes sí precisó que “me cuesta un poco entender los dichos. El ministro de Salud debería saber los niveles de hacinamiento. Llevamos años en donde los medios de comunicación hablan de este tema (…) No creo que alguien en el cargo de un ministro no sepa lo que vive alguien hacinado o un migrante".

Mientras, algunos en la derecha fueron más enfáticos en blindar al titular del Minsal. En un tuit en respuesta a la portada de La Segunda, diario que en su editorial de este viernes pide una “nueva estrategia urgente”, el líder ultraderechista José Antonio Kast escribió “son las horas más difíciles de Chile, no del Ministro Mañalich. Déjenlo trabajar tranquilo!”.

Analistas y la oposición

A nivel de analistas, la situación de Mañalich es calificada de terminal. Para el abogado y columnista Jorge Navarrete, “una declaración como la del ministro de Salud no puede sino devenir en la presentación de su renuncia" y su salida del gabinete.

“Es tan elocuente y demoledor el desconocimiento que el propio Mañalich reconoce de la situación social y económica de muchas de las familias que viven en la RM, que no veo otra alternativa”, dijo a La Tercera.

En la oposición, el tema marcó la primera reunión por el “acuerdo nacional” a la que convocó La Moneda. Además, las opiniones van desde quienes han pedido directamente la renuncia de Mañalich -como el diputado Vlado Mirosevic- a quienes estiman que no es el momento,

En el grupo de los primeros está la diputada comunista Karol Cariola, quien sostuvo que “no es responsable tener a la cabeza de la estrategia de salud pública a una persona que permanentemente juega con la opinión pública, que confunde y envía mensajes contradictorios”.

Por su parte para el excandidato presidencial Alejandro Guillier, no basta con un cambio de rostros sino de estrategia.

“Cambiar al Ministro de Salud en medio de la crisis no sirve de nada si no cambia el plan. Diagnósticos estaban equivocados y quienes fijaron la estrategia no conocen la realidad en la que viven los chilenos. Pdte. @sebastianpinera, escuche a los que saben y cambie el rumbo ahora!”, escribió en Twitter el senador independiente.

Pese al revuelo, el ministro parece ni inmutarse. “Tengo el honor de contar con el soporte y la ayuda del Presidente de la República y por eso estoy aquí parado”, dijo esta mañana el ministro durante la entrega del reporte diario del avance del Covid-19 en Chile.