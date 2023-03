Presidente Boric en la Cumbre Iberoamericana: "Tenemos lograr entre todos una migración, regular, ordenada y humana"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, intervino en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se lleva a cabo en República Dominicana. El mandatario chileno aprovechó la instancia internacional para destacar la importancia de este tipo de encuentros y abordar la migración entre los países de la región.

Boric partió agradeciendo el apoyo de los países que integran la comunidad iberoamericana por la ayuda al país en el control de los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país durante el verano. Luego, hizo un llamado a la unidad que debe primar en la región en temáticas como el cambio climático, la cooperación y la integración, así como la defensa de la democracia.

Defensa de la democracia

El Jefe de Estado recordó los 50 años del golpe de Estado de 1973 y la dictadura en Chile, para emplazar a todos los mandatarios a no callar por el gobierno de Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega, quien deportó a más de 200 presos políticos. "Pareciera no saber, Ortega, que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto".

El presidente chileno mencionó en concreto los casos de los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli y la histórica exguerrillera Dora María Téllez.

Asimismo, el Presidente Boric señaló que a la democracia hay que defenderla con más democracia, por lo que recordó el proceso constituyente pasado y el actual. "Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y nunca con menos", expresó.

Migración

Gabriel Boric precisó que la migración es uno de los desafíos más importantes para la región, y que la forma de llevarla a cabo de mejor forma es el trabajo en conjunto entre los países de "origen, de tránsito y de destino; bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional".

En ese sentido, el Primer Mandatario llamó a los líderes presentes a lograr entre todos "una migración, regular, ordenada y humana, que resguarde a las personas que emigran y a las comunidades humanas a las que llegan".

De todas formas, remarcó la importancia de intensificar la coordinación entre las autoridades policiales y migratorias para contrarrestar redes de crímenes transnacional organizado. "Es inaceptable y nos tiene que dar rabia que unas pocas personas se aprovechen de esta crisis y lleguen a nuestros países para hacer de la inmigración un negocio o un camino para conocer la legislación vigente. En Chile no lo vamos a aceptar".

También llamó a "proteger y fortalecer" la Comunidad Iberoamericana, de cuyos países miembros destacó la solidaridad.

