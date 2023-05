Senapred mantiene Alerta Roja: 350 hectáreas consumidas tras incendio forestal en Zapallar y Papudo

En el lugar trabajan 10 brigadas, un avión, un puesto de comando con personal técnico, 12 camiones aljibe y un skidder de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decidió mantener la Alerta Roja decretada en las comunas de Zapallar y Papudo, en la región del Biobío. Lo anterior, tras el incendio forestal que afecta la zona.

Según los últimos datos entregados por el organismo, el incendio ha afectado un total de 350 hectáreas. Como resultado de aquello, se decretó Alerta Roja, la que fue declarada por la Delegación Presidencial de Valparaíso y Senapred, ya que las llamas se encuentran cerca de sectores habitados e infraestructura crítica.

Sin embargo, Senapred sostiene que el incendio se encuentra activo con baja intensidad y avance lento. Por ello, durante la jornada del pasado viernes y de forma preventiva, 20 personas fueron evacuadas desde siete viviendas. En la madrugada pudieron regresar. Preliminarmente, no hay personas lesionadas ni viviendas con daños.

En conversación con CHV, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, confirmó que las personas tuvieron que ser evacuadas debido al riesgo de las llamas próximas a sus domicilios. “La situación todavía no está controlada. No se han quemado viviendas, ni se han expuesto vidas humanas, pero no está controlado aún el incendio”, informó.

En tanto, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, dio a conocer la información respecto a los dueños de animales y el estado de conservación de la fauna y flora de la zona. “Son principalmente huasos laceadores de la comuna, que tienen más de 250 caballares en el cerro La Higuera. Lo más duro que nos ha tocado enfrentar en este incendio es la pérdida de biodiversidad. Es una tremenda catástrofe para la comuna”, lamentó.

En el sector, denominado La Higuera, se encuentran trabajando Bomberos de Zapallar, Papudo, Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, Puchuncaví, Quillota e Hijuela. A ello, se suman seis helicópteros gestionados por Senapred. En concreto, en el lugar hay un jefe de incendio, dos jefes de sector, diez brigadas, un avión, un puesto de comando con personal técnico, 12 camiones aljibe y un skidder, de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Crédito: @CuestaLaDormida