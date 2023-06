Ministra Vallejo defiende a subsecretario Araos por no contactar a Clínica Las Condes por emergencia

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la polémica que enfrenta el Ministerio de Salud, y defendió al subsecretario el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, tras no contactarse con la Clínica Las Condes, la cual contaba con camas de urgencia pediátrica, en el marco de una crisis sanitaria debido al alza de las enfermedades respiratorias. “Como lo que ha señalado el subsecretario Araos es que evidentemente requiere aclararse por qué no se hizo ese contacto cuando el protocolo señalaba que sí”, dijo la ministra Vallejo

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la polémica que enfrenta el Ministerio de Salud, y defendió al subsecretario el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, tras no contactarse con la Clínica Las Condes, la cual contaba con camas de urgencia pediátrica, en el marco de una crisis sanitaria debido al alza de las enfermedades respiratorias.

“Cuando hay emergencia sanitaria, el protocolo señala que hay que contactar a toda la red pública como privada para poder constatar que haya camas disponibles, camas de urgencia, que son camas de mayor complejidad, para la atención de los pacientes. Eso es independiente de las sentencias que impiden convenios con el Estado, aquellos que han sido penalizados por incumplimientos de distinto tipo, en este caso, con una clínica en particular (…) Lo que correspondía y lo que siempre corresponde es que se contacte a todas las clínicas sin exclusión, partiendo por la región y luego a nivel nacional”, señaló la ministra Vallejo.

Y agregó: “Como lo que ha señalado el subsecretario Araos es que evidentemente requiere aclararse por qué no se hizo ese contacto cuando el protocolo señalaba que sí. (…) frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo, hay que esclarecer evidentemente lo que sucedió y la responsabilidad es frente a aquello que terminó siendo que la clínica Las Condes no fuera contactada cuando sí debió haber sido contactada”.

Las palabras de Vallejo surgen luego de que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a quien las fuerzas opositoras indican como el responsable, señaló que instruirá una investigación sumaria para saber por qué el Minsal no se llamó al recinto privado de salud, siendo que sí hubo contacto con otros recintos privado, pero que no tenían camas disponibles.

A causa de lo anterior, se ha pedido la salida de Aros de su cargo, hecho que fue respondido por la ministra Vallejo desde La Moneda.

“Lo que tiene que ver con responsabilidades políticas y evaluaciones de las autoridades, le corresponde obviamente al gobierno a nivel central, particularmente al Presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del Presidente”, dijo la vocera del Ejecutivo.

“El Presidente Boric cuando señala que no hay más espacio y errores justamente es un llamado a ser más rigurosos y rigurosas siempre en este tipo de cosas”, concluyó.