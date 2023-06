Presidente Boric acusa “actitudes tremendamente irresponsables” del filtrador Mellado

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, en solo 24 horas emitió tres declaraciones contradictorias entre sí, que a juicio de muchos, entre ellos el propio Presidente, no hacen más que agravar la falta. “Creo que lamentablemente se contradice cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que fue él que filtró y ahora cuando dice que básicamente no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito. Pero más allá de eso, a mí me parece muy grave, me parece muy grave”, manifestó. “Actitudes tremendamente irresponsables como las que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando con el resto de los parlamentarios y autoridades”.

El Presidente Gabriel Boric tildó como “muy grave” la grabación y posterior filtración realizada por el diputado Miguel Mellado (RN) a la reunión que sostuvo con parlamentarios del Biobío y La Araucanía en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Durante la mañana de este viernes, el parlamentario por La Araucanía comentó que “no siento vergüenza, no infringí la ley”. Dichos que tomaron por sorpresa al Mandatario, quien, consultado al respecto, expresó que “no había escuchado las últimas declaraciones del diputado”.

“Creo que lamentablemente se contradicen cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que fue él que filtró y ahora cuando dice que básicamente no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito. Pero más allá de eso, a mí me parece muy grave, me parece muy grave. “, manifestó el jefe de Estado.

“Las características de delito le corresponderá atribuirlas a la justicia. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de contestar ante un hecho que creíamos reviste características de delito, presentar la denuncia. Yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal en esto, será la justicia la que determine cuales son los pasos a seguir, porque además en lo sustantivo, en esa reunión habían 17 otros parlamentarios y parlamentarias”, complementó.

En la misma línea, la máxima autoridad del país precisó que “actitudes tremendamente irresponsables como las que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando con el resto de los parlamentarios y autoridades y la gran mayoría de la gente no me cabe ninguna duda que quiere que saquemos esto adelante independiente de las diferencias políticas”.

Por otro lado, el jefe de Estado respondió los dichos de Mellado respecto a que el repudio que generó su filtración a los medios “es de un 38%, el resto han sido más bien muestras de solidaridad, de que fue algo que incluso algunos habrían hecho”.

“Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje. Acá tenemos que ser unidad, los chilenos y chilenas en contra de la violencia”, dijo el Mandatario, agregando que “vamos a evaluar” la posibilidad de requisar los celulares ante este tipo de reuniones.