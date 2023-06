Reportan intermitencias a nivel mundial en servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook

A través de su cuenta de Twitter, Downdetector reveló que la caída de las redes comenzó a eso de las 15:07 horas. Hasta el momento, los reportes de intermitencia siguen en aumento.

Diversos usuarios de redes sociales reportaron intermitencias en los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram. Todas ellas dependientes de la empresa Meta, de Mark Zuckerberg.

En concreto, se reporta la caída de las tres redes sociales en diversas zonas del mundo. A través de su cuenta de Twitter, Downdetector reveló que la caída de las redes comenzó a eso de las 15:07. Hasta el momento, los reportes siguen en aumento.

Según el sitio web, WhatsApp ha recibido 1717 reportes hasta el momento, de los cuales el 70% de los usuarios tienen problemas para enviar mensajes, 15% para entrar a la aplicación y 15% con su sitio web.

Sin embargo, la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter no ha emitido un comunicado al respecto dando cuenta de las posibles causas de la falla a nivel mundial. Según reportan los usuarios, los mensajes tardan demasiado en enviarse o simplemente no lo hacen.

En cuanto a Facebook, los reportes van en aumento. Hasta el momento se han presentado 665 reportes, donde el 70% de los usuarios está teniendo problemas con el sitio web, 16% con el servidor de carga y 12% con la carga. Por su parte, Instagram apenas está presentando problemas. 287 reportes, de los cuales el 44% no puede acceder a la aplicación, 31% para iniciar sesión y 25% con la carga de la aplicación.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:09 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) June 16, 2023