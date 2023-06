Director de Fonasa: “No apuntamos a ’isaprizarnos’, sino a ’fonasear’ a quienes hoy no están”

Durante su exposición en la conferencia titulada “Desafíos de Fonasa hoy”, en la facultad de Salud de la Universidad de Valparaíso, el director nacional de Fonasa, Camilo Cid, hizo un diagnóstico del sistema de salud en cuando a su financiamiento, distribución y principio de solidaridad, entre otros aspectos, y señaló que “se ha intentado instalar una especie de falacia respecto de que Fonasa, en la medida que ha estado recibiendo gente del sector privado, va a bloquear o generar más listas de espera en el sector público: lo cierto es que esta atención ya la busca casi 6 millones de personas, de los 15 millones 900 mil que somos hoy día” en el sistema.

En el marco de una conferencia de la Universidad de Valparaíso para abordar los desafíos del área de salud, el director del Fondo Nacional De Salud (Fonasa), Camilo Cid, se refirió a la ley corta presentada por el Gobierno hace algunas semanas, y cuya crisis empujó el fallo de la Corte Suprema, que mandata a las isapres a devolver más de $1.400 millones de dólares por cobros excesivos en función de las tablas de factores.

Por esto, el director de Fonasa hizo un diagnóstico del sistema de salud, señalando que este es “segmentado, fragmentado en el aseguramiento, fundamentalmente en el sector público y privado (…)”. Por esto, indicó que en cuanto al financiamiento, el sistema está “eternamente subfinanciado: hemos estado estado históricamente tratando de conseguir el 6% producto interno bruto como parámetro”. Sin embargo, “todavía no alcanzamos el 5% con el salto que hubo en la pandemia”.

“Nuestra idea es ‘fonasear’ a la gente. Es decir, no apuntamos a ‘isaprizarnos’ sino a ‘fonasear’ a quienes hoy no están en Fonasa. No veo que esto produzca un cambio fundamental en el Fondo Nacional de Salud. Esto implica hacernos responsables de esta desigualdad, y no dejar que el mercado se haga cargo de ella”, sostuvo Cid, respecto a las observaciones de quien participaba también en el panel, el médico salubrista y exseremi de Salud de valparaíso, Mario Parada, quien mostró una postura crítica sobre algunos aspectos de la ley corta.

Mientras contextualizaba su exposición, Cid dijo que “cerca de un tercio de los gastos totales de salud son directos de las personas, y eso denota desprotección financiera”. Por esto, señaló que la diferencia en el principio de solidaridad en los sectores público y privado “tiene que superarse, recuperando las primas de seguridad social hacia el principio de solidaridad y generando un fondo universal”, por lo que este tipo de financiamiento también genera ineficiencia económica.

Además, apuntó que “se ha intentado instalar una especie de falacia respecto de que Fonasa, en la medida que ha estado recibiendo gente del sector privado, va a bloquear o generar más listas de espera en el sector público: lo cierto es que esta atención ya la busca casi 6 millones de personas, de los 15 millones 900 mil que somos hoy día en Fonasa”, y especificó que la gente que viene de las isapres en general intenta, en general, “demandar” esa atención a través de la Modalidad de Libre Elección de Fonasa.

En tanto, sostuvo que esta agrupa al 81% de los cotizantes lo largo del país, lo que representa al 90% de las personas mayores, porcentajes que se estima llegue a fin de año a un aproximado de 85% y al 92%, respectivamente.

En tanto, especificó que en cuanto a las personas de la tercera edad, “por los procesos de selección y la estructura del sistema de salud, se produce una especie de subsidio implícito del sector público al privado”, debido a que la gente al envejecer, y muchas veces reducir su ingresos debido a las pensiones, migran a Fonasa.