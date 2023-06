Senado rechazó postulación de Rosario Martínez para dirigir la Defensoria de la Niñez

La candidata Rosario Martínez, socióloga de la Universidad Católica y ex directora del Sename, obtuvo solo 25 votos a favor, más 15 en contra y tres abstenciones. Tal como había adelantado el Mostrador previo a la semana distrital del Congreso, el senador del PS, Juan Luis Castro advirtió que no estaban los votos para aprobar su nominación en el hemiciclo. “Lamentablemente, no hay una fórmula distinta para la designación, sino que esto es una votación política, y donde hay que reunir dos tercios del Senado. A mí no me gusta este sistema porque se exponen mucho los candidatos, todos concluimos que debiera ser de forma distinta, tal vez colocarlo nuevamente en la situación de concurso público”, señaló a El Mostrador el senador del PS, Gastón Saavedra.

Por no contar con los 33 votos necesarios en el Senado, la postulación de la candidata Rosario Martínez (RN), propuesta por la Comisión de Derechos Humanos a la Sala para asumir a la cabeza de la Defensoría de la Niñez, fue rechazada este martes en Valparaíso.

Su par Karim Bianchi, también votó en contra de la candidata, principalmente porque está en contra del tipo de designaciones, que a su juicio, responden a una lógica turnos, en donde se alternan derecha e izquierda.

“En mi caso voté en contra porque estoy en contra de designaciones que responden a la lógica binominal y por todo lo que ha pasado en el Sename, muerte, violaciones, vulneración de todo tipo de los derechos de esos niños. Acá se intentó buscar una acuerdo para apoyar a la candidata Rosario Martínez a cambio de, a su vez, apoyar el nombre de la ministra de la Corte de Apelaciones Yessica González que tiene que ir a la Corte Suprema. Entonces lo que querían hacer acá era cargo por cargo y eso no resultó”

Y agregó: “Además Rosario Martínez tenía un tema que me resultaba muy complejo, ya que hubo 50 muertos dentro de 11 meses en el Sename, tenía un informe que señalaba que 36 de esas muertes, por ejemplo, fueron por la mayor causa de muerte que es atropello, pero a mí me parece sospechoso que 50 niños mueran y que todos sean del Sename en menos de un año”.

En el Comité de senadores de RN lamentaron que no se aprobara el nombre de Rosario Martínez. “Rosario Martínez es una profesional de trayectoria y experiencia ; cumple todos los requisitos para desempeñar con éxito la labor en la Defensoría de la Niñez”, comentó el senador de RN, José García Ruminot, poco antes de la votación.

En tanto, algunas agrupaciones defensoras de los derechos de la Infancia, como Fundación YCAM han defendido en la comisión de Derechos Humanos del Senado, que se sienten más representados “por la candidata Mónica Jeldres y como segunda opción la diputada de RD, Natalia Castillo”. “Con creamos varios proyectos de ley en materia de infancia Y con Rosario Martinez hubo cosas graves en recintos del Sename cuando ella dirigía el servicio. Tenemos niños baleados, tenemos niños fugados, tenemos niños vulnerados en sus derechos”, dijo Edison Gallardo a EL Mostrador, de la Fundación YCAM.

Sala del Senado rechaza tambien nominaciones al TC

La Cámara Alta votó las nominaciones para ministros del Tribunal Constitucional (TC) de Alejandra Precht Rorris (DC) y Manuel Antonio Núñez Poblete (RN), quienes fueron promovidas por partidos de la oposición.

Los dos postulantes fueron rechazados por no alcanzar el quórum respectivo de 2/3 del Senado, es decir 33 votos. Sin embargo, candidatos estuvieron a un solo voto de ser aprobados por el Senado.

En contra votaron los senadores Carmen Gloria Aravena (Republicanos) y Karim Bianchi (IND). En la votación se abstuvieron estuvieron los legisladores Kenneth Pugh (ind- RN) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).