Daniel Andrade se anticipa al tribunal de RD y renuncia al partido en medio del caso Democracia Viva

El principal involucrado en el también llamado “caso convenios” adjuntó un certificado de afiliación que prueba su renuncia antes del 31 de mayo. Esta renuncia repentina pone al tribunal supremo de RD en una posición incómoda, ya que no tienen margen para aplicar la sanción solicitada por el liderazgo nacional del partido. La instancia se reunirá hoy para discutir el caso y tomar una decisión, lo que puede llevar varios días más.

En una sorpresiva movida, Daniel Andrade Schwarze, principal implicado en el caso Democracia Viva, renunció a Revolución Democrática (RD) a través de un correo electrónico enviado al partido.

Andrade expresó que no podrá defender su inocencia activamente en el proceso interno del partido, ya que sus argumentos serán utilizados en el proceso penal en el cual aún no ha sido citado a declarar. Adjuntó un certificado de afiliación que demuestra su salida del partido antes del 31 de mayo.

“No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, señaló Andrade en un comunicado consignado por La Tercera.

El exdirigente estudiantil reportó que “yo ya he renunciado al partido hace unos días (…). Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido”.

En la interna, de acuerdo al citado medio, la renuncia de la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), levantó suspicacias. Principalmente, porque el certificado adjuntado por él mismo reporta que su renuncia habría tenido lugar antes del 31 de mayo y no hace algunos días como revela en su escrito a RD.

Esta renuncia deja al tribunal supremo de RD en una posición incómoda, ya que se queda sin margen para aplicar la sanción solicitada por la dirección nacional de RD. El tribunal supremo se reunirá hoy para discutir el caso y tomar una decisión, que podría extenderse en los próximos días.

El escándalo de financiamiento político que involucra a la Fundación Democracia Viva, relacionada con militantes de Revolución Democrática (RD), y afecta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dirigido por Carlos Montes (PS), comenzó con la transferencia de $426 millones autorizados por Carlos Contreras (RD), quien fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (RD) en su mandato anterior, a la organización encabezada por Daniel Andrade, exmilitante de RD y expareja de la parlamentaria.