Diputada Ñanco por caso Democracia Viva: en RD, “estamos dañados, eso es innegable”

Innegable, pero no irreversible. La parlamentaria de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, reconoció el impacto de la crisis por el llamado “caso convenios” en la credibilidad del partido, pero afirmó que pueden superar la situación y salir fortalecidos. Destacó que el partido está compuesto por miles de militantes y llamó a la unidad para seguir adelante. Aunque admitió sentir decepción por la diputada Catalina Pérez, Ñanco enfatizó que la crisis no es responsabilidad de una o dos personas. Reconoció que el partido está dañado, pero instó a levantarse y no flaquear. Ñanco recalcó que deben unir sus fuerzas y enfrentar este desafío.

Aunque descartó un daño irreversible, sí reconoció un impacto en la credibilidad de su partido. En medio del escándalo generado por el caso Democracia Viva, que involucra a militantes de Revolución Democrática, la diputada Ericka Ñanco (RD) emitió una declaración en la que asegura que el partido puede superar esta crisis y salir fortalecido.

Cabe mencionar que en RD, varios han ido tomando distancia de la diputada Catalina Pérez —expareja de Daniel Andrade, líder de la polémica fundación—, quien tras conocerse el también llamado “caso convenios”, hizo un punto de prensa con varios parlamentarios de la tienda. Una de ellas fue Ericka Ñanco, quien admitió que “sentimos bastante decepción”, ya que esperaba que su colega “hubiera sido más sincera… no llevándonos a un abismo”.

“Todo trae consecuencias, hemos visto consecuencias también en otros espacios y será cada militante por sí mismo si es que define seguir o no en este partido”, afirmó la diputada Ñanco, durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler. Sin embargo, destacó que Revolución Democrática no se limita a una o dos personas, sino que está compuesto por miles de militantes en todo Chile que trabajan en conjunto por un proyecto colectivo.

La diputada reconoció que el partido se encuentra dañado, de cara a las elecciones municipales del próximo año, pero resaltó la importancia de levantarse y seguir adelante. “Estamos dañados, por supuesto, eso es innegable, lo que no es innegable es que nosotros podemos levantarnos, nosotros podemos salir adelante y ese es el tema”, declaró en El Mostrador Vodcast.

Y”No tenemos que decaer y mucho menos flaquear, yo creo que todo lo contrario, tenemos que unir más aún nuestras fuerzas que nos quedan para seguir adelante”, expresó Ñanco, en momentos en los que se discute la posibilidad de que el Frente Amplio conforme un partido único.

En relación al caso Democracia Viva, Ñanco enfatizó que, si bien existen sentimientos de decepción, desilusión, tristeza y rabia, es fundamental comprender que la crisis no es solo responsabilidad de una o dos personas. Con 11 años de existencia, Revolución Democrática ha enfrentado diversos desafíos, y esta crisis —reconoció— se presenta como uno de los más fuertes hasta ahora.

“Tenemos que salir adelante”, concluyó la diputada Ñanco.

Consultada por la presidencia en el partido del senador Juan Ignacio Latorre, la parlamentaria frenteamplista sostuvo que su posición no está en cuestión, porque “nuestros tiempos políticos no responden a los tiempos políticos de la coyuntura”. En cuanto a la diputada Catalina Pérez, dijo que “si tiene responsabilidad en los hechos, tendrá que hacerse cargo de esas responsabilidades”.