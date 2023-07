Municipalidad de Santiago desestima convenio con Fundación Urbanismo Social

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, tomó la decisión de no seguir con el proyecto denominado “Diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación inmueble Av. Diego Portales 2717 – 2725”, que se iba a llevar a cabo en conjunto con Urbanismo Social mediante el pago de cuatro transferencias por un total de $121.922.433.

La Municipalidad de Santiago informó que desestimó el convenio de transferencia de recursos que mantenía con la fundación Urbanismo Social, la que ha estado en la palestra durante los últimos días tras el bullado caso “Convenios” que inició con la revelación de traspasos de fondos entre la Seremi del Minvu de Antofagasta con Fundación Democracia, ligada a personeros de Revolución Democrática.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, tomó la decisión de no seguir con el proyecto denominado “Diseño de arquitectura y especialidades rehabilitación inmueble Av. Diego Portales 2717 – 2725”, que se iba a llevar a cabo en conjunto con Urbanismo Social mediante el pago de cuatro transferencias por un total de $121.922.433.

También te puede interesar:

El acuerdo fue suscrito el 22 de marzo de este año entre las dos entidades: la “Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su Alcaldesa, Irací Luiza Hassler Jacob y la Fundación Urbanismo Social, representada por su Director Ejecutivo, Camila Ramírez Gacitúa“.

Desde el municipio precisaron que el convenio tiene inicio del 18 de marzo de 2021, en la administración de Felipe Alessandri. Sin embargo, Radio Bio Bio indicó que los documentos suscritos en la gestión anterior son de diferente índole, puesto que eran para una habilitación de viviendas para adultos mayores y no a diseños arquitectónicos como dicta el documento de la administración actual.

Según los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), Urbanismo Social no cuenta con una ampliación de giro sobre diseños arquitectónicos ni nada ligado a ello. Lo encontrado precisa el giro sobre “consultoría de gestión” y “actividades de otras asociaciones”, ambos en 2010.

Por el momento se desconocen las razones que llevaron a tomar un nuevo convenio entre el Municipio y Urbanismo Social, asimismo que tampoco se sabe la no toma de razón del mismo.

Decretos

Los decretos firmados en marzo de 2021 y abril 2023 entre la Municipalidad de Santiago y la fundación de Urbanismo Social son distintos entre sí. Si bien ambos se basaban en la recuperación de barrios patrimoniales, tuvieron que pasar por la revisión y votación de los respectivos concejos municipales.

En el documento firmado bajo la gestión de Felipe Alessandri con Urbanismo Social, está dentro del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática el cual alude a los polígonos Matta-Madrid y Portales-Matucana. Este fue financiado mediante un convenio entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el que fue ejecutado por Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y Administrativo dependiente del Ministerio del Interior de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santiago.

La finalidad del proyecto buscaba la transformación de casas patrimoniales en hogares de residencia para acogida de migrantes.

El documento firmado por la administración de Irací Hassler, buscaba recuperar el proyecto puesto que la edil indicó que “este es un proyecto muy relevante (…) será fundamental para iniciar en Santiago una política sobre arriendo protegido”.

Disputa entre senador Espinoza y alcadesa Hassler

Al conocerse la noticia, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, publicó en Twitter el documento emplazando a la edil de Santiago. “#UrbanismoSocial recibía millonarios recursos no solo del @Minvu, sino también de Gobiernos Regionales, Instituciones públicas como el Fosis. Pero ojo!! Tb DE MUNICIPIOS. @IraciHassler Alcaldesa de Stgo le aportó más de 120 millones. Se pasaron!!”, escribió.

Minutos después, la alcaldesa Hassler le respondió al parlamentario, precisando que “estimado Senador, está equivocado. En esta administración, no hay ninguna transferencia de dinero a Urbanismo Social. Dicha Fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio”.