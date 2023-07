Diputado Santana optimista ante debate por pensiones: “Espero se llegue a acuerdo con RN, DC y PDG”

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja criticó la falta de propuestas formales por parte de Renovación Nacional y destacó la necesidad de ambas partes sentadas para iniciar una negociación. Expresó su preocupación por la dilación del debate sobre el aumento de las pensiones y la falta de pronunciamiento de los legisladores en un tema tan sensible. A pesar de ello, se mostró optimista de que el gobierno logre un acuerdo con las fuerzas políticas de oposición. Espera que se llegue a un acuerdo con RN, la DC y el PDG para ampliar el apoyo a la reforma y afirmó que colaborarán en lo necesario. Por último, desafió a quienes estén en contra a explicar por qué quieren mantener el actual sistema de administración de las AFP y por qué se opusieron al aumento del PGU.

Luego de seis meses detenida, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó la discusión por la reforma de pensiones y definió un cronograma para comenzar el martes de la próxima semana con el debate y la votación del proyecto que incluye 14 temas contemplados en la iniciativa del Ejecutivo.

La comisión, que contó con la presencia de los ministros de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo, Jeannette Jara, fue citada para discutir y votar en particular el proyecto, en medio de un fuerte debate con la derecha. No obstante, ante la solicitud de Renovación Nacional (RN) el Ejecutivo dio una señal política a la espera de la contrapropuesta que presentaría este miércoles la colectividad de Chile Vamos.

Los parlamentarios de la oposición argumentaron que no estaba claro qué era lo que tenía que votar en circunstancias en que hace meses se encuentra en tramitación el proyecto que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el Pilar Contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones.

El destino del 6%

El presidente de la comisión, el diputado Juan Santana (PS), señaló que “estamos en un punto en donde queremos, en primer lugar, darle celeridad a que el Gobierno pueda lograr una negociación con el resto de fuerzas políticas, porque entendemos que nuestra representación actual en la Cámara de Diputados y en el Senado no es suficiente para sacar una adelante una reforma como nosotros quisiéramos”.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el diputado Santana remarcó que el mismo Presidente Gabriel Boric fue quien señaló en la última cuenta pública que “ninguna reforma previsional va a ser ideal para ningún sector político si es que la queremos sacar adelante”.

Uno de los puntos en cuestión, destacó el parlamentario socialista, es el destino del 6% que se genera gracias a una cotización adicional con carga al empleador y el cual el oficialismo cree debe ir principalmente a la creación de un seguro social cuyo objetivo sea aumentar las pensiones de los actuales jubilados y reconocer la labor, por ejemplo, de aquellas mujeres que cumplieron por años labores de cuidado y hogar y que por esa razón no pudieron cotizar.

Además, según el diputado Santana, hay otro debate que está bastante escondido y que generaría bastante resistencia. Se trata del debate acerca de la reorganización de la industria. “Las AFP hoy día cumplen una doble labor general, bastante monopólica por cierto, que tiene que ver con la administración de las cuentas y con la inversión de los fondos. Y lo que hace esta reforma es separar esas dos funciones. ¿Para qué? Para que la administración esté a mano de un órgano público y para que la inversión exista la posibilidad de que el afiliado elija entre un ente público y un ente privado, cuestión de respetar lo que muchos manifestaron como un principio bastante importante en los últimos meses que tiene que ver con la libertad de elegir”, explicó. Este debate, remarcó el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, “está bastante resistido por parte de algunos sectores”.

Optimismo pese a falta de claridad

El diputado Santana criticó que no haya ninguna propuesta formal por parte de Renovación Nacional y eso es lo que están esperando, ya que “una negociación no se puede iniciar si no hay dos partes sentadas”. En ese sentido, apuntó a un bajo ánimo de colaboración. Por lo tanto, “lo que no puede ocurrir es que este debate se dilate de forma eterna, se prolongue durante muchos meses más y no exista un pronunciamiento de quienes estamos llamados a legislar en un tema tan sensible como es el aumento de las pensiones”, afirmó el parlamentario.

Pero pese a esa falta de claridad, el diputado Santana dijo sentir “optimismo de que el gobierno va a poder lograr un acuerdo con aquellas fuerzas políticas de oposición democráticas”.

“Espero que se llegue a un acuerdo con RN, la DC y el PDG. Y espero que eso permita entre otras cosas aumentar la base de apoyo que debe tener una reforma que en mi opinión para sustentarse en el tiempo debe ser expresión de un acuerdo político nacional”, manifestó. Y agregó: “Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario”.

“Quienes quieren estar en contra, tendrán que darle explicación al país de por qué quieren que las AFP sigan administrando las cuentas y fondos de afiliados en términos actuales, por ejemplo. O por qué estuvieron en contra de aumento de PGU”, concluyó el diputado Santana en El Mostrador Vodcast.

Cabe mencionar que el diputado de RN, Frank Sauerbaum, señaló que “si bien hoy día tenemos una distancia muy importante con el Gobierno, sí podemos llegar a acuerdos rápidamente en otras materias. Por lo menos, empecemos a discutir en lo que tenemos un acuerdo, en lo que tiene que ver con la Pensión Garantizada Universal, Renovación Nacional le va a proponer a la ministra el término de las comisiones excesivas”.