Flavia Torrealba: superioridad moral “no es solo atributo RD, hay mucho de eso en el Frente Amplio”

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), junto con abordar la actitud el Ministerio Público y la acusación de la senadora Provoste, criticó al presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre. Expresó que algunos miembros del Frente Amplio, incluido Latorre, tienen una actitud de resolverlo todo sin considerar los criterios de los demás. Torrealba también mencionó que Latorre tuvo conocimiento previo del caso Democracia Viva y opinó que, de haberse compartido esa información en la reunión de partidos políticos, se habría reaccionado de manera diferente. Además, apuntó a la falta de un colectivo sólido y de confianza que respalde al Presidente. Aunque tuvo críticas hacia el desempeño del ministro Giorgio Jackson, consideró que ha sido bueno en Desarrollo Social y defendió la importancia de no destituir a ningún ministro.

En medio de la polémica por el denominado “caso convenios”, que tiene como su mayor ejemplo a la fundación Democracia Viva, ligada al partido frenatemplista Revolución Democrática (RD), la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), también parte de la coalición de gobierno Apruebo Dignidad (AD), Flavia Torrealba, decidió ir en contra y criticar la labor de los fiscales.

La timonel oficialista acusó la “farandulización” en la indagatoria de los traspasos entre el Estado y las fundaciones, señalando que los fiscales primero hacen acusaciones a través de la prensa y luego actúan. Cabe mencionar que la senadora Yasna Provoste (DC) denunció que la seremi de Desarrollo Social en la Región de Atacama, Yosseline Moyano, militante de la FRVS, asignó $160 millones a la Fundación Visible, la cual fue creada en 2021.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Torrealba partió diciendo que la seremi de Atacama “no se puede defender” ante “el embate de una senadora”. La presidenta de la FRVS declaró: “Yo pongo las manos al fuego por la seremi”, junto con recalcar que “antes de la denuncia, uno tiene que asegurarse de algunas cosas” y no “imputar posibles delitos o dolo en las acciones”.

Superioridad moral

Las críticas de Flavia Torrealba no solo se dirigieron hacia el Ministerio Público y la acusación de la senadora Provoste, sino que también apuntaron al cuestionado presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre. “Yo no quiero ofender a Juan Ignacio La Torre. Me parece que es un hombre bien inspirado, pero me parece que también está acompañado por esta sensación que tienen un poco algunos personeros en el Frente Amplio, donde sienten que ellos pueden resolverlo todo sin necesidad de los criterios de los otros”, señaló la líder regionalista en El Mostrador Vodcast.

Este martes se reveló que el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, supo días antes sobre el caso Democracia Viva, el cual destapó una serie de irregularidades en los convenios entre las fundaciones y el Estado. “Quiero decir que si nosotros, por ejemplo, en la reunión del viernes pasado de todos los partidos políticos, se nos hubiera informado de este conocimiento cuando se le preguntó al presidente de Revolución Democrática, probablemente nos habríamos dado cuenta de la magnitud de esa información y habríamos reaccionado y advertido este tema”, agregó Torrealba.

“No sé si es arrogancia”

La presidenta de la federación regionalista reconoció que “ahí es cuando aparece esta sensación de superioridad moral, como de que no necesitamos a otros para resolver los problemas o a otras o los criterios que da la experiencia y yo tengo la sensación de que no es solo un atributo de Revolución Democrática, hay mucho de eso en el Frente Amplio”. Torrealba dejó claro que su partido no forma parte del Frente Amplio, ya que son parte de Apruebo Dignidad. Y explicó: “No sé si es arrogancia, más bien diría que es desconfianza”.

A su juicio, no se ha logrado conformar un ethos, “un colectivo que soporte eficientemente un gobierno que está encabezado por un presidente que tiene además un montón de atributos que son extraordinarios para un Presidente de la República”. En ese sentido, Flavia Torrealba criticó que “actitudes como de desconfianza no permiten conformar o terminar de conformar este ethos que sostendría de mejor forma a un gobierno que además defiende causas, por cierto, muy nobles”.

De todas formas, Torrealba manifestó que tiene muchas críticas hacia el desempeño del ministro Giorgio Jackson durante la primera etapa del gobierno, pero “me ha parecido un buen ministro en Desarrollo Social”. En ese sentido, deslizó cuestionamientos hacia la otra vereda: “¿por quién van a ir después en la oposición, por el ministro de hacienda, la ministra Tohá?”. Aquí, afirmó, “no debe caer ningún ministro”.