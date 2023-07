Junaeb desmiente denuncia de exdirector sobre compra de 30 colaciones por $3500 millones

Desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas aclararon que las declaraciones del exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo -en las que afirma que Junaeb gastó cerca de $3500 millones en la compra de 30 colaciones- no son tales, puesto que “el ex director presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el libelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente”. Esto, luego de que el diputado Diego Schalper publicara los dichos de Acevedo, tras exponer en la comisión donde se alista la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Por su parte, Junaeb precisó respecto a la acusación sobre el gasto, que “no es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones, ya que el precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093”.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), se refirió a la acusación emitida por el exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo, quien sostuvo que se realizó un gasto de $3500 millones de pesos en 30 raciones de colación.

Por esto, desde el organismo descartaron que ese monto haya sido gastado. “No es factible que se paguen $3.500 millones de pesos por 30 raciones”, indicaron. Asimismo, explicaron que el monto por ración alcanzó, a lo más, un valor que se acercaba a los $7300 pesos, y que en la actualidad bordea los $1100 pesos.

“El precio máximo ofertado y adjudicado por un tercer servicio u once es de $7.289 pesos, un valor alto, adjudicado por el Gobierno anterior. La licitación realizada durante este periodo, obtuvo el mismo servicio, por un valor máximo de $1.093 pesos”, indicaron. Además, agregan que “es importante aclarar, que no hay ninguna empresa que entregue 30 raciones, dado que el mínimo de raciones por empresas es 1.508.000 al año”, apuntaron.

La aclaración surge luego de que el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, publicara por Twitter que Acevedo -quien encabezó el organismo entre 2015 y 2017- expuso en la comisión que está preparando la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Al respecto, el legislador sostuvo que “el ex Director de Junaeb en la comisión de la acusación constitucional deja de manifiesto el escándalo que denunciamos en acusación: que se paga más de $110 millones de pesos por un Jugo, una fruta y un snack. Eso suma pago de 30 colaciones por 3 mil quinientos millones de pesos”.

Además, desde Junaeb anunciaron que solicitarán una investigación a la Contraloría General de la República. La idea es generar “una investigación o auditoría a los procesos de pago del Programa de Alimentación Escolar, con objeto de despejar cualquier duda además de, encontrar posibles puntos de mejora para la gestión del Programa”, apuntaron.

En la misma línea, “el ex director presentó acusaciones gravísimas no contenidas en el libelo, las que se hicieron sin entregar los antecedentes básicos para poder verificar y responder responsablemente”, afirmaron desde Junaeb.

“No es posible contrastar de manera veraz y responsable la acusación realizada mientras esta no se entregue por canales formales propios o a través de los órganos de control establecidos por la Constitución y las leyes, que es la forma en que la institucionalidad puede analizar y atender este tipo de hechos”, concluyeron.