Defensa del ministro Ávila no invoca cuestión previa y Cámara debate acusación constitucional

La defensa del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comandada por el abogado Francisco Cox, decidió este miércoles no invocar la cuestión previa, para pasar directamente al análisis y al debate del fondo de la acusación constitucional. A la llegada a la Cámara de Diputadas y Diputados, el abogado de Ávila, Francisco Cox, dijo que el libelo acusatorio es una especie de "Caballo de Troya". "Nuestro mayor argumento es la Constitución, que no se da ninguno de los requisitos."

A la llegada a la Cámara de Diputadas y Diputados, el abogado de Ávila, Francisco Cox, dijo que el libelo acusatorio es una especie de “Caballo de Troya”. “Nuestro mayor argumento es la Constitución, que no se da ninguno de los requisitos. Es tan evidente que no se dan los requisitos de la Constitución que han tenido que ir variando y agregando hechos nuevos, algo que es absolutamente inconstitucional, porque ven la debilidad”, afirmó sobre el libelo presentado por parlamentarios del Partido Social Cristiano en coordinación con Renovación Nacional (RN), el Partido Republicano y la UDI.

“¿Cómo decirlo de una manera elegante cuando las expresiones son tan ordinarias? Hemos visto que esta acusación es una especie de Caballo de Troya plagado de prejuicios, de insultos, que se fueron develando a medida que iba entregándose la prueba”, sostuvo el jurista que también defendió el año 2019 a la exministra de Educación, Marcela Cubillos.

Recordemos que este pasado martes, la Comisión Revisora del órgano rechazó el libelo acusatorio, por lo que el informe entra con recomendaciones negativas a la votación en Sala su admisibilidad. En caso de ser admisible, el Senado es el que aprobará o no la acusación.

Como no se invocó la cuestión previa, la diputada Francesca Muñoz (RN) tomó la palabra para sostener la acusación.

No cuenta con los votos

La jugada de pasar al fondo de la discusión es mirada como una estrategia en la defensa de Ávila, ya que de acuerdo a su propio conteo, la acusación no contaría con los votos necesarios para ser aprobada.

Al menos, ya hay 3 diputados opositores que han dicho públicamente que rechazarán la acusación. Dos son los diputados de Evópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, quienes anunciaron su voto en contra. “A pesar de su paupérrima gestión, el libelo no permite jurídicamente aprobarlo”, dijo el primero, a través de un comunicado.

Otro que rechazará será el diputado Andrés Jouannet, de Amarillos por Chile: “Considerando el clima político de hoy, la inestabilidad del Gobierno y la contaminación del debate, votaré en contra del libelo”.

De acuerdo a los cálculos del Ejecutivo, la acusación se caerá porque faltan 12 votos. Estiman que la DC está dividida y en Evópoli dieron libertad de acción.