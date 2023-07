Ministra Jara: “El Estado no quiere quedarse con la plata de nadie, quiere que pensiones mejoren”

Ante la extensión y el estancamiento del debate previsional, la titular de la cartera del Trabajo expresó que más que la influencia de la derecha política, lo que ve es una industria que busca proteger sus intereses en el sistema de AFP, aunque reconoció que no todas las AFP están en la misma situación. La secretaria de Estado aseguró que el Estado busca mejorar las pensiones sin “estatizar” los fondos y mencionó que en otros países existen seguros sociales que complementan la cotización individual. Además, se refirió a la propuesta de RN, apuntando a que aún hay aspectos por cerrar, así como también los hay frente al pacto tributario.

Si bien ya comenzaron las votaciones en particular del proyecto de reforma de pensiones en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, los avances fueron más bien acotados. En este escenario, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), hizo un llamado a los partidos políticos representados en el Congreso a alcanzar un acuerdo, y los citó a una reunión este viernes. Poco antes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abogaba para que el polémico 6% de cotización adicional vaya a un seguro social.

Aunque el diputado Alberto Undurraga (DC) afirmó que los partidos políticos están “más cerca” de alcanzar un acuerdo en la materia, las conversaciones sobre la reforma de las pensiones se encuentran en curso pero estancadas. La ministra Jara destacó que, a pesar de los esfuerzos por avanzar, existen diferencias legítimas desde el punto de vista político, así como de diversas recomendaciones de expertos y equipos técnicos con perspectivas y matices diferentes. Además, hizo hincapié en la presencia de poderes económicos que representan a la propia industria de las AFP y que tienen un interés en que el sistema se mantenga sin cambios significativos debido a los “lucrativos negocios” que genera.

“Nadie les va a quitar su plata”

“Más que la derecha política, lo que yo veo es que hay una industria que se mueve, y ha sido así durante muchos años. Tienen interés en que su negocio siga, pero no todas las AFP están en la misma situación”, señaló la titular de la cartera del Trabajo, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan de El Mostrador Vodcast.

Ante la pregunta de Mirna Schindler, sobre si la derecha política está cooptada por las AFP en el Parlamento, la ministra Jeannette Jara reconoció no poder acreditarlo, pero enfatizó que las AFP son las principales interesadas en proteger su propio negocio.

Jara, militante comunista, se dirigió al sector privado: “Aquí va a haber mayor espacio de participación. El Estado no quiere estatizar fondos, no quiere quedarse con la plata de nadie, quiere que las pensiones mejoren. Ese es el punto”. Según la ministra, “el neoliberalismo no sólo ha permeado las instituciones económicas y legales, sino que culturalmente cuesta más verlo”, como en el caso de pensiones. Pero, “lo que hay en otros países son seguros sociales que se suman” a cotización individual, remarcó.

Las personas, sentenció la secretaria de Estado, “tienen que estar tranquilas porque nadie les va a quitar su plata” ahorrada en sus fondos de pensiones.

“Los impuestos no surgen de forma espontánea”

La ministra Jeannette Jara también se refirió a la propuesta previsional de Renovación Nacional (RN), la cual, aunque ya ha sido presentada, aún espera recibir formalmente. “RN propone fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU), pero la PGU se financia a través de impuestos, y los impuestos no surgen de forma espontánea”, sino a través del pacto tributario, mencionó Jara, a raíz del otro tema que enfrenta junto al ministro Marcel. Por lo tanto, “hay un discurso que aún no se cierra por completo”, señaló la ministra del Trabajo, aunque reconoció que existe un ánimo “en general” para negociar en el Parlamento.

El martes, en una polémica sesión que duró cerca de dos horas y media, el Gobierno, el oficialismo y la oposición se enfrentaron en el debate previsional. Aunque no se logró votar todos los artículos debido a la extensión de la jornada, los que fueron sometidos a votación tuvieron un resultado de ocho votos a favor y cinco en contra. La oposición se negó a aprobar las “normas espejo” del Decreto de Ley 3.500 argumentando que podrían abrir la puerta a la derogación del mismo y que las modificaciones para incorporar lenguaje inclusivo no contribuían a aumentar las pensiones. Solo se aprobaron los artículos que incluían lenguaje inclusivo, pero que mantenían la esencia del decreto original.

Para este viernes quedó agendada una reunión entre el Ministerio del Trabajo y todos los partidos políticos, para, en la próxima sesión, continuar con la votación en particular, con un acuerdo más amplio.