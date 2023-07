La derecha sale con un ala lesionada luego de la fallida acusación contra Ávila

La acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, terminó con 69 votos a favor y 78 en contra, entre otros motivos, por el retiro del apoyo de Evópoli. La acusación, que según parlamentarios oficialistas tenía una inspiración homofóbica y carecía de sustento jurídico, golpeó fuerte a RN, que no logró alinear a su propia coalición en un libelo en el cual fueron los principales impulsores. Con esto, Evópoli puso en riesgo su relación con RN y los costos de esto estarán por verse. Sin embargo, en RN destacaron la jornada al lograr un alineamiento interno que no se había visto en otras acusaciones.

Los ánimos previos en el Gobierno respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, eran más esperanzadores que hace unas semanas.

Durante la mañana del miércoles, previo a la acusación, ya se comentaba que la oposición no tenía los votos necesarios para aprobar, y es que se durante las últimos días se instaló el discurso de la homofobia en contra del secretario de Estado como una parte fundamental de la acusación y eso ahuyentó a sectores medios del espectro político.

Además, Evópili anunció que no apoyaría el libelo acusatorio por el sustento jurídico insuficiente con el que contaba. Con esos dos factores en la mesa, el Gobierno fortaleció y mantuvo a su ministro y los saldos más negativos quedaron en Chile Vamos y, en particular, entre RN y Evópoli.

Esta es la cuarta acusación constitucional que se ha formulado en contra de algún ministro de este Gobierno y, tal como sucedió con las anteriores, no prosperó. Primero acusaron a la ex ministra del Interior Izkia Siches, luego al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, hasta llegar al caso de Ávila. Siempre quedó en evidencia que la oposición no logró alinear sus filas, aún cuando la mayoría hoy favorece al oficialismo.

Este caso parecía distinto, pues hubo una larga preparación entre el anuncio de la acusación -1 de junio- y el ingreso de ella, que fue el lunes 19 de junio.

Finalmente, se entregó un documento con 156 páginas y siete capítulos. Los dos primeros versan sobre educación sexual, el tercero sobre educación inclusiva, el cuarto sobre la (a juicio de la derecha) mala gestión del ministro en cuanto emergencias educacionales, mientras el quinto se refería a platas transferidas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). El sexto versaba sobre alimentación escolar y el último sobre los graves problemas que atraviesan los Servicios Locales de Educación Pública (Slep).

La iniciativa, que tuvo su origen en las parlamentarias del Partido Social Cristiano Sara Concha y Francesca Muñoz, fue elaborada y robustecida por la bancada de diputados de Renovación Nacional, en particular, revelan fuentes del partido, por el diputado y secretario general de RN Diego Schalper. Y es que, según comentan fuentes del Congreso, el puntapié inicial de la acusación descansaba en diferencias valóricas con el ministro Ávila y en su su orientación sexual. Paralelamente, en la Cámara existía -y aún existe- una pésima valoración de la gestión de Ávila, por lo tanto, se sabía que existía una chance de acusar al ministro en caso de presentar una propuesta robusta.

Sin embargo, ninguno de esos capítulos logró convencer a Evópoli completo. En la bancada de Evópoli son cuatro diputados, dos independientes y dos militantes. Estos últimos, Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, anunciaron ayer en la mañana que no concurrirían con sus votos, asegurando que “a pesar de la paupérrima gestión del ministro Ávila, el libelo presentado por los legisladores no permite jurídicamente aprobarlo”, según dijo Undurraga.

El parlamentario afirmó que de los 18 acusaciones presentadas desde el retorno a la democracia, 10 las presentó el actual oficialismo durante el Gobierno del ex Presidente Sebastian Piñera. Ante ello, aseveró que no participarían “de una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del artículo 52 de la Constitución de la República”. De todas maneras, hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric para hacer un cambio de Gabinete y poner en el ministerio “más importante de nuestra patria a la persona con más capacidades”.

Las críticas y llamados que hizo el parlamentario de Evópoli, no alcanzaron para atenuar la herida en Chile Vamos. El diputado de RN Diego Schalper, flanqueado por su bancada, declaró que si bien las posibilidades siempre fueron adversas, “dentro de Renovación Nacional nunca estuvo entre las perspectivas que el salvavidas a la mala gestión del ministro de Educación viniera de uno de los socios del pacto como ese Evópoli”. Además, agregó que “decisiones como esta obviamente son una puñalada al corazón de Chile Vamos”.

Es más: Schalper dejó en suspenso la continuidad de Evópoli dentro del pacto. Tras ser preguntado por la prensa si era posible continuar con un aliado luego de ser “apuñalados”, el secretario general de RN respondió que “creo que son el tipo de cosas que vamos a tener que estudiar una vez termine la acusación”.

Undurraga advirtió que, a diferencia de RN, no ha recibido críticas de la UDI y retrucó: “creo que la crisis se la está inventando el secretario general (de RN) Diego Schalper, quien más allá de explicar por qué se debe votar de una forma, nos ha llenado de caricaturas en esta materia y nos ha dicho que nosotros prácticamente somos cómplices o seríamos cómplices del desfalco del Ministerio de Educación”. Además, agregó que Schalper “es doctor en Derecho y sabe, en su fuero interno, que la acusación es libre o no da el ancho”.

Jorge Guzmán, el otro parlamentario Evópoli que rechazó la acusación, aseveró que esta “no tenía sustentos jurídicos que nos permitiera respaldarla” y aclaró que estas situaciones siempre tienden a marcar diferencias.

Dicho eso, adjudicó los dichos del diputado Schalper a algo de “el momento” y agregó “en la práctica, creo que hay más puntos de encuentro y puntos de conexión con Renovación Nacional y con los partidos que integran Chile Vamos que diferencias”.

Ante eso, también llamó al dirigente de Renovación Nacional a que “con el pasar de los días, pueda también meditar su postura y entender que como coalición tenemos que enfrentar desafíos mucho más relevantes al futuro”, haciendo referencia a las reformas tributaria y de pensiones.

Luego de la sesión, en los pasillos del Congreso varios parlamentarios hacían sus respectivos análisis. Y tanto desde el oficialismo como en la oposición coincidían en que el partido que más perdió con el rechazo de la acusación fue Renovación Nacional, y que se evidenció un quiebre en el sector más liberal de la derecha.

Pues diferentes voces explican que dicho partido fue, al final, el principal impulsor e inversor político en una acusación que no fue capaz de aunar ni siquiera a su propia coalición y, de paso, le dio aire al golpeado gobierno. Una fuente del oficialismo, de hecho, dijo que “Evópoli le mordió la mano a RN”.

Desde RN explican que la decisión de Evópoli generó enojos dentro de la bancada, ya que con su anuncio público se coartó cualquier posibilidad de negociación con quienes se identifican con el centro. Voces del centro político advierten que “nadie se iba a poner a la derecha de Evópoli”.

Desde afuera, la imagen política de RN se ve más disminuida y es muy probable que tenga repercusiones en las próximas elecciones internas del partido. Asimismo, el impasse también puede traer problemas a los parlamentarios de Evópoli, porque ponen en riesgo su comité político. En efecto, los comités son organismos que agrupan a un número de parlamentarios de un sector político y que a través de su jefe permiten la relación de la mesa de cada Corporación y por medio de estos se reparten las palabras en las sesiones, las participaciones en las comisiones y más. El comité de Evópoli se compone de dos militantes del partido, dos independientes afines y cuatro parlamentarios de RN, configuración que podría estar en riesgo en caso de que RN corte relaciones con el partido, debido a su no apoyo en esta acusación.

Por cierto, desde Renovación Nacional los saldos difieren completamente de lo que se escuchó en los pasillos de la Cámara. A pesar de que no salieron en bloque a declarar post acusación, como sí lo hizo la UDI, por ejemplo, advierten que se logró algo que hace tiempo no lograba: disciplina. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que “estamos contentos con el orden interno y la disciplina”. Además, valoró el hecho de que los 23 parlamentarios del partido que integran la Cámara aportaran con su voto. Respecto de las críticas sobre el libelo, explicó que “estaba bien fundamentado”.