Foro Permanente de Política Exterior llama al Consejo a mantener tratados internacionales de DDHH

La instancia enfatiza la necesidad de otorgar rango constitucional a los tratados de derechos humanos y de establecer una jerarquía supra legal para los tratados en otras áreas, en momentos en los que el Partido Republicano propone lo contrario en el Consejo Constitucional. Se resalta que estos principios no afectan la soberanía ni la supremacía constitucional, y se hace un llamado a mantener el cumplimiento de los compromisos internacionales y el derecho internacional a través de la aplicación de los tratados.

En una arista que ha provocado bastantes comentarios, los consejeros del Partido Republicano han presentado una enmienda al anteproyecto de Nueva Constitución, para consignar en la nueva Carta Magna que los tratados internacionales de derechos humanos tendrán rango infraconstitucional.

En respuesta al debate surgido en torno a los tratados internacionales y la Constitución Política de la República de Chile, el Foro Permanente de Política Exterior ha expresado su opinión al respecto.

El foro destaca la importancia de los tratados internacionales como base de la estructura jurídica internacional y la necesidad de garantizar su cumplimiento y aplicación. A su juicio, Chile ha adoptado los principios de buena fe y la imposibilidad de invocar disposiciones del derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Sin embargo, señalan desde el foro, se hace necesario establecer de manera explícita en una nueva Constitución el rango constitucional de los tratados en materia de derechos humanos.

Además, apuntan, se han implementado reformas constitucionales para asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales, evitando la asimilación de los tratados a normas legales internas y prohibiendo acciones unilaterales del Estado para derogar, modificar o suspenderlos.

En opinión del foro permanente, es fundamental resolver la jerarquía de los tratados en áreas distintas a los derechos humanos, otorgándoles un rango supra legal para evitar que puedan ser anulados o modificados por leyes internas, lo cual afectaría la imagen internacional de Chile y su responsabilidad internacional. No obstante, se destaca que estos principios no afectan la soberanía ni el principio de supremacía constitucional, ya que los Estados se vinculan a los tratados de manera voluntaria y no podrían ratificar un tratado contrario a su Constitución.

El foro hace un llamado a los miembros del Consejo Constitucional a considerar el interés nacional y la imagen internacional positiva de Chile, manteniendo el cumplimiento de los compromisos y el derecho internacional mediante la aplicación de los tratados.

