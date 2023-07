Gobierno blinda a Jackson y califica de “infame” petición de renuncia tras robo en ministerio

Desde La Moneda, respaldaron al titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte en dependencias del ministerio. La policía recuperó los equipos y detuvo a una mujer. Ante el delito, según Monsalve, “cometido por delincuentes comunes”, el Gobierno presentará una querella a través del CDE y enfatizó que la información siempre estuvo respaldada. Vallejo instó a la oposición a no utilizar políticamente el caso y se argumentó que la sustracción no afectó los actos administrativos. No se responderá a una carta de la UDI pidiendo la renuncia de Jackson debido a su contenido “calumnioso e injurioso”.

El subsecretario Manuel Monsalve, en su rol de ministro del Interior subrogante, junto a la vocera de La Moneda, la ministra Camila Vallejo, salieron a respaldar al titular de Desarrollo Social Giorgio Jackson, tras el robo sufrido en dependencias de la cartera la noche del miércoles. Desconocidos sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte de un edificio ubicado en calle Catedral, en pleno centro de Santiago. Solo los equipos fueron recuperados por Carabineros y se detuvo a una mujer de nacionalidad chilena y con antecedentes penales.

La denuncia la hizo una persona que conducía un vehículo de aplicación, a la PDI. La información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que ordenó realizar diligencias al OS-9 y Labocar de Carabineros. Esa llamada permitió identificar el lugar donde se hizo la receptación de los computadores sustraídos del ministerio, según relató Monsalve, además de recalcar que los 23 computadores han sido recuperados de manera íntegra por parte de la policía. “No tuvieron ningún tipo de intervención”, dijo desde Palacio.

El ministro (s) Monsalve enfatizó que más allá de eso, la información siempre estuvo respaldada: “Jamás se perdió la información resguardada en servidores”. La investigación sigue en curso y Fiscalía y policías continúan con diligencias para identificar a todos los responsables de este delito y sus causas, delito —precisó el titular de Interior y Seguridad Pública— “cometido por delincuentes comunes”.

El Gobierno pidió al Consejo de Defensa del Estado que proceda a querellarse en representación de los intereses del fisco. Esta querella, detalló Monsalve, será presentada durante el transcurso de este jueves o a primera hora de mañana, para que esté presente en el control de detención de la mujer detenida.

“Es importante decir que estos delitos no pueden ser utilizados para adjudicar responsabilidad, sin ningún fundamento, para proferir acusaciones injuriosas”, destacó el ministro subrogante. En esa misma línea se pronunció la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo. La vocera expresó la preocupación del Gobierno ante hechos que fueron “apresuradamente, inescrupulosamente y maliciosamente utilizados por un sector de la oposición para imputarle un delito a un ministro de Estado”.

“No puede ser que, de manera apresurada, un sector de la oposición haya injuriado, calumniado a un ministro de Estado”, añadió la ministra Vallejo, en referencia al pedido de remoción de Giorgio Jackson de parte de la UDI e incluso desde el PS —específicamente del senador Fidel Espinoza—. “El llamado es a dejar de utilizar políticamente estos casos y a tomar con responsabilidad lo presenciado”, sentenció la titular de la Segegob.

“Estamos en presencia de un delito contra un ministro de Estado, algo grave, la sustracción de los computadores, pero lo importante es que la información siempre ha estado previamente respaldada. Todo ministro debería saber muy bien que existe un sistema digital donde se respalda cada uno de los actos administrativos, sobre todo en cuanto a convenios”, argumentó la vocera de gobierno, ante las dudas relativas al polémico caso de las transferencias estatales a fundaciones.

“Seguir instalando un manto de duda sobre el ministro o el ministerio respecto a estos delitos, es preocupante. El llamado a un sector de la oposición es a asumir este debate con respuestas y altura de miras”, reiteró.

Respecto a la carta enviada por la UDI para pedir la renuncia del ministro Jackson, Vallejo precisó que, tras tomar conocimiento de la misiva, se avisó al Presidente y “no va a haber contestación a esa carta por ser calumniosa, injuriosa e infame”, lo que ya fue notificado al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya.