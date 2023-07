Presidente Boric sobre exiliados: “Nuestra generación no estaría dónde está si no fuera por ustedes”

Tras la exhibición de un documental sobre exiliados chilenos en Francia tras el quiebre democrático de 1973, el Presidente Gabriel Boric expresó sus disculpas a los ciudadanos que tuvieron que dejar de manera forzada el país, en representacíón del Estado chileno. “Vamos a seguir buscando a los detenidos desaparecidos y vamos a seguir buscando la responsabilidad, la verdad y la justicia para todos los que quedaron”, agregó el jefe de Estado.

En el marco de su gira por Europa, el Presidente Gabriel Boric asistió a una actividad cultural en París, Francia, en la que se proyectó un documental acerca de los exiliados que tuvieron que abandonar Chile tras el Golpe de Estado de 1973.

En ese sentido, el Mandatario señaló que “quiero agradecerle a Francia por esta solidaridad tan grande que se manifiesta en cada lugar donde vamos, y que en Chile no se sabe tanto, y eso duele un poco”, expresó el jefe de Estado, ante las otras autoridades.

“Hoy estamos acá y nuestro Gobierno es o busca ser una síntesis generacional. Nuestro canciller Alberto Van Klaveren estaba vivo en esa época y tenía 20 y algo años, y, sin embargo, los otros tres ministros me atrevo a decir que no habían nacido. Yo soy el más viejo de todos, tengo 36 años. Que no tengamos los recuerdos de esas horas terribles nos hace sentirnos íntimamente conectados con ustedes”, expresó.

“Hay todavía un ánimo, algunos le dicen, ‘dar vuelta la página, o ‘cerrar el duelo’, pero hay un ánimo de imponer el olvido que no estamos dispuestos a transar. Como Presidente de la República me corresponde un rol de convocar a todos los sectores de la sociedad”, señaló, a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“Nuestra generación no estaría dónde está si no fuera por ustedes, su lucha no ha sido en vano”, dijo el Presidente Boric a los exiliados de origen chileno que estaban presentes. “Decirles con mucha responsabilidad, en nombre del Estado de Chile a quien hoy día tengo el honor de representar, perdón”, les dijo.

En concreto, el largometraje que se mostró fue “Revoir l´Ambassade, mémoires franco-chiliennes”, de Thomas Lalire y Benoit Keller.

“Vamos a seguir buscando a los detenidos desaparecidos y vamos a seguir buscando la responsabilidad, la verdad y la justicia para todos los que quedaron”, manifestó. “Aunque no hayamos por cierto sido nosotros, no sé qué diría la persona que estaría acá si hubiéramos perdido la segunda vuelta de esto”, sostuvo Boric, en referencia al balotaje de diciembre del año 2021, en el que ganó en las urnas al excandidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Aunque no hayamos sido nosotros el Estado los privó materialmente, formalmente de la patria y eso es inaceptable”, concluyó.