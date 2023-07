Presidente Boric: “El capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad”

En una entrevista con la BBC, el Mandatario discrepó con los dichos del exministro Andrés Velasco, admitiendo que parte de él quisiera derrocar el capitalismo, pero enfatizó que es necesario proponer una alternativa viable. Además, reconoció haber aprendido que no se puede refundar un país, y que los cambios duraderos deben ser progresivos y contar con sólidas mayorías que son difíciles de construir.

Ha sido una semana intensa para el Presidente Gabriel Boric: tras visitar España -y reunirse allí con el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y empresarios-, se trasladó a Bruselas donde participó de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Luego, siguió a Suiza y Francia, donde sostuvo importantes encuentros con autoridades locales.

En medio de esa apretada agenda, el Mandatario le concedió dos entrevistas a la BBC, una a BBC Mundo, y otra al programa HardTalk, que fue transmitida en inglés por la red internacional de la cadena británica.

El Presidente Boric fue consultado sobre diversos temas, entre ellos, el rechazo sufrido en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Lo primero que aclaró el Jefe de Estado fue que “como líder, debes preocuparte más por tu gente que por tu ideología, y no puedes decir que es culpa de la gente si no entendieron lo que estábamos diciendo”.

Consultado por si fue un error haber apoyado el rechazado texto de la Convención Constitucional, el Presidente Boric respondió afirmativamente. “Fue nuestra culpa, fue culpa de las personas que respaldamos el proyecto que fue rechazado”.

“La forma en que podemos enfrentar y confrontar los movimientos ultraderechistas no es diciéndoles que están equivocados, que son malos. Es ofreciendo un horizonte mejor para nuestro pueblo. Creo que fallamos en eso, pero estamos intentándolo de nuevo. Y estoy realmente orgulloso de las instituciones de Chile. Tuvimos una gran crisis en 2019, elegimos profundizar en la democracia y elegimos enfrentar nuestros problemas con más democracia y no con menos democracia”, declaró Gabriel Boric a la BBC.

El periodista Stephen Sackur le dijo al Presidente Boric que el problema ahora lo tiene en el Consejo Constitucional controlado por la derecha y la extrema derecha, donde no habría forma de llevar a cabo una agenda progresista. Sackur citó una declaración del exministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien dijo que el Mandatario debería entender que los chilenos no quieren derrocar el capitalismo, sino que quieren arreglarlo.

“No estoy de acuerdo con Andrés Velasco, creo que eso está en disputa, en una disputa permanente”, señaló Boric. Y, ante la pregunta ¿hay una parte de usted que quiere derrocar el capitalismo en Chile? Boric manifestó: “parte de mí”.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad. Pero no creo que puedas simplemente derrocarlo, si no propones una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente”, precisó.

El Presidente Boric finalmente reconoció que “una de las cosas que he aprendido en el cargo, y no solo en el cargo, y puede ser bastante obvia, pero ahora está muy clara, es que no puedes refundar un país. Todos los cambios que perduran en el tiempo deben ser progresivos y deben contar con mayorías sólidas, y tienes que construir esas mayorías sólidas que no son fáciles de construir”.

Roces con Lula sobre Rusia

Durante su gira, el jefe de Estado hizo un llamado contundente a América Latina para condenar la “guerra de agresión imperial inaceptable” de Rusia contra Ucrania en la Cumbre CELAC-UE. Sin embargo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, consideró que la posición de Boric se debía a la “ansiedad y prisa” de su juventud.

Boric reconoció el liderazgo de Lula, pero dejó claro que no está de acuerdo con él. Su postura es que la guerra no es culpa de ambas partes, sino que Rusia invadió un país libre y violó el derecho internacional. El Presidente chileno insistió en defender el derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania, independientemente de las opiniones sobre las razones del conflicto.

La entrevista completa aquí.