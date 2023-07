Exministro Santelices apoya fondo universal de salud basado en solidaridad y libertad

En medio de la división que vive el Consejo Constitucional frente a la mantención del actual sistema de salud en el proyecto de nueva Constitución, el ex ministro de la cartera, Emilio Santelices, propone superar el modelo vigente mediante la creación de un fondo solidario y la opción de los usuarios de elegir la entidad que administre su cotización. El experto en salud pública precisó que este tema debe ser materia de ley. Además, criticó el modelo de aseguramiento privado, señalando que funciona con una “lógica discriminatoria”, perjudicando a los usuarios por sexo y edad.

Fue en medio de la conversación con el académico y coordinador del observatorio constitucional de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que el ex secretario de Estado del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Emilio Santelices planteó que un sistema de salud en Chile debe “compatibilizar los principios de solidaridad y libertad” como se ha logrado hacer en otros países.

El experto en salud pública afirmó que la forma de conciliar ambos elementos es que “el 7% de cotización se destine a un fondo que técnicamente solidarice los recursos, donde cada uno aporte según sus capacidades y reciba según sus necesidades”. Agregó que “el espacio de libertad para las personas surge al momento de adscribir a algún administrador de ese fondo que puede ser público o privado”.

“El fondo universal de salud conlleva el principio de solidaridad, pero, a su vez, “deja espacio para que después, en el despliegue legal, existan distintas entidades y la persona pueda elegir cuál de ellas puede administrar esos recursos, a objeto de entregarle una mejor cobertura financiera”, señaló.

Las declaraciones del exministro se dan en el contexto del fuerte debate en torno a si establecer o no la libertad de elección en el régimen de salud a nivel constitucional. Con más o menos matices, esta opción ha sido defendida por el Partido Republicano y Chile Vamos. En su visita al Consejo Constitucional este lunes 24, el ex presidente Piñera reafirmó su acuerdo con el sistema mixto con libertad de elección.

Sistema privado de salud discriminatorio

Respecto del sistema de salud que rige en Chile, el médico criticó el modelo de aseguramiento privado, señalando que funciona con una “lógica discriminatoria”, perjudicando a los usuarios por sexo y edad. “En la medida que avanzan en sus años de vida las personas incurren en mayores gastos y el sistema se les encarece, a tal punto, que no tienen capacidad de poder absorberlo, entonces, se tienen que ir al sistema público”.

El médico se refirió, también, al sistema público de salud en Chile. Al respecto, dijo que enfrenta dificultades en diversos niveles de complejidad. “Uno es el problema de la gobernanza, que debiera ser mucho más autónoma, como puede ser el Banco Central”. Asimismo, afirmó que “debiese funcionar como un asegurador y no como un fondo”. Explicó que al actuar solo como un fondo este distribuye los recursos, pero no tiene ninguna capacidad para intervenir en resguardo del ciudadano, cuando el prestador no le entrega un buen servicio. Manifestó que un seguro “garantiza el derecho a cambiar de prestador en caso de no recibir la atención adecuada”. “Eso es tremendamente sensible, porque si tuviésemos esa libertad en el sistema público, no tendríamos listas de espera, porque, como las personas tendrían su alero financiero, podrían ir a otro lugar para recibir atención”.

“Ambos sistemas de salud (privado y público) tienen problemas, entonces, tenemos que avanzar en desarrollar un modelo de financiamiento muy robusto, eficiente, solidario, pero, a su vez, que logre poner un clivaje con el prestador, en el sentido de generar una relación asegurador-prestador que sea virtuosa y que tenga palanca para exigir contención de costos, calidad, acceso y oportunidad”.

Santelices llama a los consejeros a no “perder la oportunidad que Chile anhela de terminar con las tensiones de una Constitución que se había ido deslegitimando en el tiempo” y que “miremos los desafíos del siglo XXI, que nos obligan a entendernos de otra forma: respetándonos y dejando las ideologías de lado a la hora de avanzar en una sociedad que sea más justa y solidaria”. Finalmente, expresó su esperanza en que “se logre consensuar una Constitución, donde nadie se quede afuera”.