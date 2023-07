Presidente de la Cámara de Diputados y enmiendas: “Me preocupa que podamos tener retrocesos”

El diputado DC, Ricardo Cifuentes, que hasta marzo presidirá la mesa directiva de la Cámara Baja, manifestó su preocupación en torno al Proceso Constitucional, que dará como resultado un texto a plebiscitar a fin de año. “El tema constitucional no es un tema para la gente, y eso es tremendamente grave, porque lo que nos puede pasar si llegamos a diciembre con un rechazo o con una leve mayoría es que no sea lo que una nueva Constitución para Chile necesite”, expresó.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), abordó esta mañana el desarrollo del Proceso Constitucional. A su juicio, “hay que poner mucha atención en en varias cosas. Sobre los contenidos hay que esperar el trabajo del los consejeros y mientras menos presión tengan, mejor. Ahora, las noticias que uno tiene son preocupantes”.

Asimismo, se refiriró a la presentación de enmiendas, en las que los consejeros del Partido Republicano ingresaron alrededor de 400. “Me preocupa no porque sean de los republicanos -esto en análisis general, porque no he tenido tiempo de meterme en el detalle-, me preocupa que podamos tener retrocesos”.

“Además me preocupa mucho lo que uno siente y lo que uno escucha en la calle respecto de lo que está ocurriendo en el Proceso Constitucional. El tema constitucional no es un tema para la gente, y eso es tremendamente grave, porque lo que nos puede pasar si llegamos a diciembre con un rechazo o con una leve mayoría es que no sea lo que una nueva Constitución para Chile necesite”, expresó el legislador.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario se refirió a los desafíos en torno a su rol como presidente de la corporación. En ese sentido, expresó que “este es un Congreso que está fraccionado. Yo diría que es heterogéneo porque representa relativamente bien la heterogeneidad que tiene el país también. En la Cámara de Diputados, donde hay una representación más natural, digamos, de lo que es la sociedad chilena, tiene que haber integrada una heterogeneidad”.

Cifuentes fue elegido ayer lunes junto a las diputadas Carmen Hertz (PC) y Daniela Cicardini (PS) para constituir la mesa directiva de la Cámara Baja por los siguientes ocho meses. Al respecto, sostuvo que en el trabajo desde ahora a marzo “la consigna es diálogo, diálogo y diálogo: no hay otra alternativa. El único instrumento que tiene la política es la conversación, el acercar posiciones, que a veces quedó tan denigrado por cierttas publicidades que se hacían. Pero en la política lo fundamental es dialogar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en los próximos meses aquí en la Cámara”.