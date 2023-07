Colegio de Profesores ratifica paro de 48 horas el 2 y 3 de agosto tras reunión con el Mineduc

Según el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, el último encuentro sostenido con el ministro Marco Antonio Ávila no dio buenos resultados. Así, señaló que “si el ministro pretende recuperar las clases y no tener estas paralizaciones, depende de que las respuestas que estamos esperando lleguen efectivamente, cuestión que hasta el día no ha ocurrido”, y confirmó la convocatoria de 48 horas.

Tras sostener una reunión con el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores confirmó la decisión de realizar un paro de 48 horas, el próximo 2 y 3 de agosto, luego de considerar que en las respuestas a sus demandas por parte de la cartera “no hay novedades ni planteamientos concretos”.

Según el presidente del magisterio, Carlos Díaz, “fruto de la paralización del miércoles 26, el ministro de Educación ayer nos ha convocado, hemos asistido siempre disponibles al diálogo, pero la verdad es que no hay nada nuevo. Solamente fue una conversación respecto de lo que había ocurrido”.

También te puede interesar:

“No hay novedades ni planteamientos concretos. Hay una promesa del ministro de una propuesta de lo que hemos venido demandando. Aquí ha habido una situación de dilatar, dilatar y dilatar, y los profesores siguen esperando, lo que nos parece inaceptable”, explicó el líder gremial.

Según Díaz, desde el Colegio existe “toda la voluntad de dialogar con el Ministerio de Educación y de no llegar a la paralización”. Sin embargo, acusan que llevan “más de un año viendo los temas y solamente recibiendo respuestas evasivas” por parte del ministerio encabezado por Marco Antonio Ávila.

“Si el ministro pretende recuperar las clases y no tener estas paralizaciones, depende de que las respuestas que estamos esperando lleguen efectivamente, cuestión que hasta el día no ha ocurrido. Estamos hablando de temas que están planteados y expresados en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric”, explicó a 24 Horas.

Así, Díaz detalló que el primer día de la movilización se llevará a cabo en la comuna de Valparaíso, puesto que “nos parece que en todo este debate, esta lucha, en todas estas legítimas demandas que estamos planteado, también el Congreso tiene mucho que decir. Nos parece fundamental que los diputados y senadores se hagan cargo de las legítimas demandas que estamos expresando”.