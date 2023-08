Daniel Andrade rompe el silencio y apunta al Minvu por Caso Convenios

Luego de semanas de silencio, el exresponsable legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade afirmó que fue el propio “Minvu y en particular el seremi (Carlos Contreras) el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”. En esa línea, reconoció que “no debería haber accedido a eso” porque “no teníamos la expertiz en la parte de construcción, pero se me dijo que así era como funcionaba. Ahí hago una autocrítica”, complementó. Andrade también tuvo palabras para el Frente Amplio, a raíz de los cuestionamientos que enfrentaron por su “nueva forma” de hacer política que prometía la generación a la que pertenece, al afirmar que parte del discurso “era marketing”.

El exresponsable legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, rompió el silencio este viernes y abordó los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, los que destaparon el Caso Convenios, además de apuntar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a cargo del ministro Carlos Montes, y al propio Frente Amplio.

En conversación con el matinal de CHV, “Contigo en la Mañana”, Andrade afirmó que fue el propio “Minvu y en particular el seremi (Carlos Contreras) el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”. En esa línea, reconoció que “no debería haber accedido a eso”.

Según su relato, Contreras le dice “que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que van a diversificar las fundaciones para que se lleve adelante la gran tarea de las 260 mil viviendas”.

“Yo le planteo de vuelta que nosotros no tenemos la experiencia en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a poder organizar a la comunidad, y él me dice que no hay un problema derechamente porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras”, añadió Andrade.

“Yo le digo ‘bueno, eso es lo que es’. Yo siento que ahí no debería haber accedido a eso porque no teníamos la expertiz en la parte de construcción, pero se me dijo que así era como funcionaba. Ahí hago una autocrítica”, complementó.

Sobre la posible participación de su expareja, afirmó: “Catalina Pérez, la diputada, no influyó en nada en esta decisión”, para posteriormente recalcar que “la diputada Catalina Pérez no influyó en la conversación con Carlos Contreras ni en la celebración de este convenio”.

“Creo que ha sido un error gigante”, comentó, y junto con aclarar que durante este periodo ha tenido incluso crisis de pánico, criticó que “me trataron como el líder de una banda criminal. Yo no habría firmado esos convenios, fui imprudente en ese momento, y no medí los riesgos políticos”.

Críticas al “marketing” del Frente Amplio

Andrade también tuvo palabras para el Frente Amplio, a raíz de los cuestionamientos que enfrentaron por su “nueva forma” de hacer política que prometía la generación a la que pertenece.

Al respecto afirmó que parte del discurso “era marketing”, e incluso se desmarcó de la frase del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien en el pasado marcó una “diferencia moral” con las generaciones anteriores.

“Yo creo que hay parte de los 30 años que sí fueron buenos”, pero criticó que “la educación sigue mal, siguen mal los colegios municipales”.

En esa línea, profundizó que “yo sí creo que hay que demandar por la crisis que está viviendo la educación, y en general el Gobierno de Bachelet, de Piñera, la educación sigue siendo una deuda”, y reconoció que en este Gobierno “también” sigue siendo una deuda, pero que este “sigue siendo” su Gobierno.