Bachelet revela que Piñera la llamó durante 18-O para retomar proceso constituyente: le dijo que no

La expresidenta Michelle Bachelet participó este lunes de una sesión del Consejo Constitucional, en donde reveló una llamada que le hizo el expresidente Sebastián Piñera durante el estallido social.

En una de las preguntas que respondió, hizo referencia al proceso constitucional que lideró en su segundo gobierno en 2017.

“Lo que nosotros hicimos fue explicarle a la gente qué era materia constitucional y qué no, porque la gente tendía a que todos los temas que le preocupaban a ellos, incluirlos en estas discusiones. Hicimos un proceso de aprendizaje, además sacamos un librito que era muy simpático”, comentó.

En ese sentido, recordó que Piñera la llamó durante el estallido social para ver si estaba pensando en retomar su propuesta constitucional. “Yo le dije que no, que ese era otro momento político, era otro modelo, y eso no resuelve el problema, no vaya por ahí”, recordó.

Otro tema que tocó Bachelet fue la propuesta actual para reformar la Constitución. En su discurso, defendió la paridad para los diferentes órganos donde se tomen decisiones en el país.

“Haber tenido comisionados y consejeros paritarios, y después cambiar en la constitución para el resto de los órganos de representación, creo que sería visto como retroceso, señalado por un dedo como tal”, dijo, para agregar que “lo que necesitamos es seguir, mejorar respecto de lo que es la mujer en el rol de toma de decisiones”.

De igual manera, se puso del lado de la legislación actual en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, asegurando que “las mujeres deben ser quienes deben tomar las decisiones en base a sus propios principios, valores, creencias, etc”.

“Creo que para las mujeres también sería un retroceso algunas de las enmiendas, ya que mal que mal de cualquier elemento que les guste o no de la legislación actual, la verdad es que para muchas mujeres ha sido importante”, dijo.

Finalmente, dijo que si el actual proyecto constitucional se parece al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, ella “votaría a favor”.