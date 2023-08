DC se abre a fórmula del Gobierno para el 6%: sin solidaridad, no habrá aumento de pensiones

La Democracia Cristiana (DC) podría respaldar la propuesta del Gobierno de destinar el 6% extra de cotización en pensiones tanto a cuentas individuales como a solidaridad, buscando mejorar tanto las actuales como las futuras jubilaciones. Aunque el presidente de la DC, Alberto Undurraga, prefiere una división inicial de 3 y 3, están dispuestos al diálogo y podrían acordar 4 y 2 o 2 y 4. Undurraga enfatiza que alcanzar un acuerdo es esencial para mejorar las pensiones, criticando la intransigencia de la oposición que solo busca la capitalización individual.

La Democracia Cristiana (DC) se abrió a la fórmula que ha presentado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en pensiones, para destinar el 6% extra de cotización tanto a cuentas individuales como a solidaridad. Con ello, La Moneda tendría, probablemente, los votos para aprobar su propuesta en la Cámara.

El presidente de la Falange, el diputado Alberto Undurraga, acotó que prefiere la fórmula de 3 y 3, aunque también están abiertos a la opción 4 y 2, o 2 y 4. “Si no va a nada a solidaridad, finalmente no estamos aumentando las actuales jubilaciones”, señaló el timonel DC en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Estamos enfrascados en tratar de lograr un acuerdo para mejorar las pensiones, tras muchos años de discusión. En esa línea, el acuerdo que hemos empujado es que estos nuevos recursos con cargo al empleador se distribuyan con dos criterios. Un criterio, que sea para solidaridad, para mejorar actuales pensiones de actuales jubilados, ya que si todo va a aumentar vía PGU, eso es muy poco, no alcanza. Y otra parte que vaya a cuentas individuales para mejorar futuras pensiones”, explicó el diputado Undurraga.

Cabe mencionar que la oposición se ha mostrado —en parte— intransigente respecto a la solidaridad y proponen que la totalidad del 6% vaya a la capitalización individual. Sin embargo, para el timonel falangista, lograr un acuerdo no es facilitarle la vida al gobierno, es facilitarle la vida a las personas. “Creemos que la derecha se equivoca al estar en una posición intratable”, sostuvo.

Undurraga cree que la mejor alternativa es dividir el 6% en 3 y 3, pero la disposición de la DC es al diálogo e incluso podrían acordar 4 y 2 o 2 y 4. De todas formas, el objetivo, según el parlamentario democratacristiano, es “empujar esto porque no puede esperar la reforma de pensiones. Y esto solo se puede alcanzar con acuerdos”.

Entre las opciones que plantea la DC está empezar con una división entre 3 y 3, pero que después vaya disminuyendo paulatinamente para que todo vaya a cuentas individuales. “Si no va a nada a solidaridad, finalmente no estamos aumentando las actuales jubilaciones”, sentenció el diputado Undurraga. En este sentido, la derecha, insistió, no solo le está negando la sal y el agua al Gobierno, sino que “no se dan cuenta que lo que están haciendo es negarle mejores pensiones a la gente”.

“En el mediano plazo, parece razonable que todo vaya a cuentas individuales, pensamos en 20 o 30 años. Pero ahora se requiere de solidaridad”, declaró, junto con afirmar que “lo importante es que lleguemos a un acuerdo, de lo contrario no van a mejorar las pensiones”.

Portazo a la alianza de Sebastián Piñera

El expresidente Sebastián Piñera afirmó que Chile Vamos debe “aspirar a buscar alianzas desde la derecha republicana hacia el centro, Amarillos, Demócratas y hacia la sociedad civil, los independientes”. Sin embargo, la mayoría de los aludidos descartó de plano dicha coordinación.

“Lo importante es dónde está el centro de gravedad”, precisó el presidente de la DC. A su juicio, cuando el expresidente Piñera plantea esta alianza de centroderecha, “se equivoca enormemente porque el centro de gravedad está en la extrema derecha, en los Republicanos”. Entonces, dijo, cuando el centro está en los extremos “es muy difícil para partidos de centro poder estar en ello y por eso recibió un portazo”.

“Si tenemos una alianza amplia, donde el centro de gravedad esté en la centroizquierda, es más factible”, agregó Undurraga.

Punta Peuco: “Podemos revisar esa política pública”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle defendió la creación del penal de Punta Peuco y lo calificó como “un ejemplo para el mundo”. Sus dichos se producen a un mes de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y mientras existe una moción en el Parlamento para trasladar a los violadores de Derechos Humanos (DDHH) a la cárcel de Colina.

Los dichos del expresidente Frei —histórico militante DC—, para el diputado Undurraga, se traducen en “una frase correcta para la época en que se empezó con Punta Peuco y creo que tiene mérito el logro en su gobierno que finalmente los responsables de atropellos a los DDHH estuvieran en la cárcel”. Sin embargo, añadió, “ha pasado bastante tiempo y creo que podemos revisar esa política publica en un futuro cercano, para que personas condenadas por violaciones a los DDHH estén en cárceles comunes”.

“Ha pasado bastante tiempo para conversar”, concluyó.