Caso Convenios: Presidente Boric apunta a los “sinvergüenzas” dentro de su Gobierno

“Como Presidente de la República, el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo”, dijo.

El Presidente Gabriel Boric emplazó duramente a los “sinvergüenzas” que han aparecido, incluso dentro de su propio Gobierno, a raíz del Caso Convenios.

En ese sentido, calificó lo sucedido como una “corrupción inaceptable que no tiene ninguna justificación”.

“Porque al final los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar”, agregó.

Incluso, advirtió que no habrá “perdonazos”, destacando la salida de autoridades: “Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades. Y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir siendo así”, sentenció.

“Acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos, hay que tener en estas cosas un solo estándar”, agregó Boric.