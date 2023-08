La advertencia de Mayol a Boric por defensa a Jackson: “Ya le pasó a Bachelet con Javiera Blanco”

El sociólogo y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, comparó la actual crisis del Ejecutivo con las vividas durante los periodos de Piñera y Bachelet, y recomendó una reestructuración inmediata. En este sentido, alertó sobre el costoso respaldo del Presidente Gabriel Boric al ministro Giorgio Jackson, señalando que “ya le pasó a Michelle Bachelet con Javiera Blanco, que también la perjudicó a ella por defenderla en exceso”. Además, Mayol remarcó que aunque la actual administración celebró los datos de Casen en los primeros días, luego se dieron cuenta de que “el resultado no era estructural y que no podían seguir celebrando”.

Tres seremis y dos subsecretarias han tenido que dejar su cargo durante los últimos dos meses, a raíz del denominado Caso Convenios. El escándalo estalló tras revelarse los traspasos a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), en Antofagasta, pero fue tomando nuevos rumbos y hoy afecta a distintas regiones y reparticiones del Estado. En este contexto, la derecha pide la salida del ministro Giorgio Jackson (RD), a quien culpan de “orquestar” un mecanismo para defraudar al fisco. Las salidas de otros funcionarios no han sido suficientes para calmar el polvorín desatado en el Congreso.

“Las medidas políticas siempre tienen que ser del tamaño del problema”, afirmó el sociólogo y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, consultado por Mirna Schindler en un nuevo capítulo de Al Pan Pan, sobre las medidas que ha tomado el Gobierno para hacer frente a la crisis detonada por polémicas transferencias estatales a fundaciones.

Con la salida de seremis y subsecretarios, según Mayol, en el fondo lo que se dice es: “Estoy disponible para que salga sangre de mi cuerpo, pero no estoy disponible para tomar las decisiones que son proporcionales al problema que tengo”. El académico enfatizó que las pérdidas tienen que ser del tamaño del problema.

“Si la haces más pequeña que el problema, el problema se va a amplificar y va a seguir ocurriendo”, advirtió Alberto Mayol, para quien “no se ha gestionado adecuadamente este proceso”. A su juicio, esas salidas de otros funcionarios “no sirvieron de nada”. Al contrario, aseguró, “dieron una señal extraña de que estamos tratando de que esto se corte por los subsecretarios, cuando el tamaño no da”.

A juicio del escritor y analista político, la crisis del Caso Convenios se asemeja incluso a las más profundas e importantes de los gobiernos de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. “Esta es la crisis más relevante de la historia del Frente Amplio”, sostuvo Mayol, junto con insistir en que debe haber una reestructuración, la cual asume se hará. “Tomaron la decisión de esperar, lo que es equivocado para el Gobierno y ministros”, sentenció.

El tema es que el costo del constante respaldo del Presidente Gabriel Boric a Giorgio Jackson, en un escenario adverso, según Mayol, “ya le pasó a Michelle Bachelet con Javiera Blanco, que también la perjudicó a ella por defenderla en exceso”.

Aunque vivió momentos algidos, Blanco fue formalizada y luego sobreseída del delito de malversación que se le imputaba. No obstante, Mayol destacó que “donde se movió, tuvo problemas Javiera Blanco”. “Tienes que defender a tu gente, pero lo que no te puede pasar es que esa defensa significa que tu estas poniendo todos los recursos políticos del mismo gobierno para defender algo que no va a ser posible defender”. El Gobierno, manifestó el autor de “Las 50 leyes del poder en El Padrino”, tiene que tomar “medidas de pérdida”, porque “no puede seguir con esta estructura política”.

De todas formas, según Mayol, la ofensiva de la derecha ha sido “muy fuerte”, pero es porque —considera— “el escenario está regalado”, debido a la “incapacidad de control político” del Gobierno. Además, advierte que el tiempo corre, y la permanencia de Jackson en el gabinete empezó a “contaminar” incluso la situación de la ministra Camila Vallejo. Lo de Jackson, dijo, “ya empieza a ser algo corrosivo”.

Cabe mencionar que, hace unos días, se presentaron los resultados de la encuesta Casen, que dio cuenta de una caída en la pobreza desde un 10,7% en 2020 al 6,5% en 2022. Y si bien la noticia asoma como positiva, hay algunos investigadores con observaciones. Entre ellos, el sociólogo Alberto Mayol, quien cuestiona la magnitud de la reducción ya que equivaldría a la reducción de la pobreza lograda en América Latina entre 1993 y 2007. Así, pone el foco en los bonos y los retiros registrados en el último tiempo. Mayol remarcó que el Gobierno celebró los datos de Casen los primeros días, pero en La Moneda luego vieron que “el resultado no era estructural y que no podían seguir celebrando”. En cuanto a la pobreza, recalcó, “estructuralmente nosotros estamos peor que antes”.