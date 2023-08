Fernando Viveros, consejero PC: “Republicanos se está llevando la Constitución para la casa”

Fernando Viveros es consejero constitucional de la Región de Coquimbo y militante del Partido Comunista desde los 14 años. Un personaje que ha pasado más bien desapercibido, eclipsado por su compañera de partido Karen Araya -la segunda consejera más votada a nivel nacional-. En un plano más interno, el médico que estudió en Cuba y que ha ejercido su profesión en la cárcel de La Serena y en una misión humanitaria en Haití, ha sacado la voz frente a las acusaciones del consejero republicano Antonio Barchiesi, quien ha asegurado que el Partido Comunista “va por el rechazo”. Viveros habló con El Mostrador sobre el futuro del proceso constitucional que ya cumplió dos meses y que está a días de comenzar las votaciones de enmiendas en las cuatro comisiones. Según el consejero comunista, no habrá espacio para acuerdos transversales porque “los republicanos y Chile Vamos no quieren cambiar la Constitución”.

—Luego de más de dos meses de trabajo y ad portas de las votaciones, ¿cómo evalúa el desarrollo del Consejo Constitucional?

—Ha sido un trabajo intenso, tratando con toda la disposición de lograr acuerdos constitucionales y acercar posiciones, pero también muy complejo al ver las posiciones extremas que presenta la derecha a través de sus enmiendas y sus ideas que hemos conocido en estos dos meses. La “mesa de coordinación” es una instancia de acercamiento para lograr destrabar cuestiones más complejas y lograr acuerdos constitucionales. Esa mesa ha sido estéril, anémica. No hay hoy día voluntad por parte de la derecha y, especialmente del Partido Republicano, de lograr esos acuerdos. Nosotros sí hemos intentado, hemos cedido, hemos acercado las posiciones, pero parece más una pantalla de humo para legitimar que estamos conversando. Te das cuenta que la falta de acuerdo nos va a empujar a que se impongan las mayorías de derecha en el Consejo Constitucional. Nos vamos a quedar con la propuesta que han presentado las derechas, que vienen a desconfigurar el anteproyecto.

—Pero ¿Se vislumbra algún acuerdo amplio como en la Comisión Experta?

—El Partido Republicano miente y lo digo con mucha franqueza. Cuando Barchiesi plantea que el oficialismo y, puntualmente, el Partido Comunista estaría por boicotear el proceso, miente al mismo estilo que Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi, cuando dice “miente, miente que algo queda”. Nosotros hemos estado en cada uno de los espacios de este Proceso Constitucional y tenemos la voluntad de hacer esos acercamientos, pero los que no quieren llegar a los acuerdos constitucionales son aquellos que no quieren cambiar la Constitución. Los republicanos y Chile Vamos no quieren cambiarla, ellos quieren quedarse con la Constitución de la dictadura. Les acomoda desde el punto de vista económico, con este Estado subsidiario que tanta desigualdad le atrae al país. Por lo tanto, no nos pueden endosar a nosotros que no queremos llegar a acuerdos, porque ellos no están dispuestos a modificar ninguna de sus enmiendas extremas. Las enmiendas que nos hacen retroceder como país. Ya sea en derechos sexuales y reproductivos, en el reconocimiento infraconstitucional de los tratados internacionales, los derechos humanos o, enmiendas como el presidio domiciliario a los presos de Punta Peuco.

—El Partido Republicano, y en particular el consejero Barchiesi, ha dicho que el PC votará “en contra” en el plebiscito, ¿será así?

—Nosotros hemos dicho desde el principio que vamos a hacer un análisis responsable norma por norma y en el momento oportuno vamos a decidir cómo votará el Partido Comunista en el plebiscito. Pero no le corresponde al consejero Barchiesi convertirse en el vocero del Partido Comunista. Al contrario, está muy lejos de ser eso. Llamo al consejero republicano Antonio Barchiesi a que deje de mentir. Si nosotros tomamos la decisión, junto a las fuerzas progresistas de votar “en contra” del texto, va a ser porque este texto es peor que la Constitución de Pinochet. Y eso significa que nos hace retroceder en derechos sociales y profundiza el modelo de inequidad que existe en Chile.

—Ha sido muy crítico del Partido Republicano, pero son la mayoría en el Consejo ¿Ellos tienen la responsabilidad de este proceso? ¿Se han comportado como los líderes?

—Yo creo que ellos tienen la primera responsabilidad del fracaso o éxito de este proceso constitucional porque tienen la mayoría, ellos pueden imponer su mayoría. Y han tenido palabras de buena crianza y de buena intención respecto a lograr acuerdos, pero en lo práctico eso no está ocurriendo y lo vamos a ver con mucha mayor claridad ahora que empecemos la votación de las enmiendas. El Partido Republicano es el principal responsable del fracaso de este proceso y principalmente porque no ha tenido el liderazgo ni para darle gobernabilidad al Consejo. No entienden que la Constitución debe ser “la casa de todos” y se están llevando la Constitución para la casa.