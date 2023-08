Ministro de Educación Nicolás Cataldo: “Si el problema es que yo soy militante del PC, que lo digan”

El nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llegó a una cartera llena de desafíos a enfrentar y flancos a cubrir. Su militancia en el PC fue la principal crítica que se le hizo al ocupar asumir la cartera y, además, fue un flanco de críticas el hecho de que Cataldo significara un avance de Apruebo Dignidad en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con La Tercera, el ex subsecretario de Desarrollo Regional advierte que su principal foco es “la reactivación y recuperación de aprendizaje es lo central y nos jugamos la vida como país. Y no para ahora, para el largo plazo”.

Sobre las críticas que se hicieron sobre su militancia y la llegada al Mineduc, sostuvo que “los que me conocen saben que son temores infundados”. Frase que rememora a lo ocurrido alcaldesa UDI, Evelyn Matthei, quien había criticado a Cataldo cuando fue nombrado para liderar la subsecretaría el Interior que no se logró concretar.

“Administrativamente, Carabineros y PDI están bajo la Subsecretaria del Interior. Con el nombramiento de Nicolás Cataldo, dañan la Seguridad de todos los chilenos y reflejan una soberbia y falta de interés de diálogo tremendo”, dijo la alcaldesa. Sin embargo, tras participar con él la firma de un convenio para la intervención de fachadas y mejoras en el entorno urbano entre la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se retractó: ““Lo he ido conociendo y es una persona encantadora, preocupado de que las cosas se hagan bien. Hemos tenido muy buenas conversaciones y yo creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país, el del diálogo, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado, el poder construir de forma conjunta y el tener una ciudad más grata, más amable.

Es por eso que el nuevo ministro está convencido que logrará allanar una conversación con la oposición en materia educativa y cree que con eso “vamos derribando mitos y prejuicios que son propios de otra época de la historia, propios de la Guerra Fría inclusive, sobre todo en un año bien delicado como es la conmemoración de los 50 años del Golpe”.

Es más, Cataldo responde a criticas diciendo que “Tener un ministro PC no significa que se comenzará a leer a Marx y Lenin en las escuelas. Cuando la sociedad dice un ministro comunista no significa que se está sobreideologizando a los niños ni comiendo guaguas”. Además, aclara que también fue el primer subdere comunista y que “los recursos no empezaron a llegar a las comunas del PC”.

“La educación no puede ser una trinchera política o ideológica”, sostiene Cataldo. Es por eso que ve con preocupación que “los sectores de oposición que están generando esta línea estratégica de ponerme como el flanco del Gobierno para atender esta dinámica de disputa, les van a hacer un flaco favor a la educación y a los niños”.

Incluso, el comunista llamó a sincerar las posiciones: “Si el problema es que yo soy militante del PC, que lo digan”. Para Cataldo “no se trata de los tuits, de si soy o no capaz, de si había alguien mejor preparado, el problema es que soy militante del PC. Y eso no es bueno para la democracia”.

Durante las últimas semanas, a las afueras del Palacio de La Moneda se han visto al movimiento de educadoras de párvulos solicitando mejores condiciones. Cataldo, asume que ahí “tenemos una tarea pendiente”, y que parte de la urgencia está en ver “la estrategia legislativa para enfrentar los compromisos presidenciales”.