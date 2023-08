Viera-Gallo: “Si la Chile Vamos defiende el anteproyecto, Republicanos difícilmente lo vetaría”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, contempla la posibilidad de instar a votar “en contra” en el plebiscito sobre la nueva Constitución. El apoyo dependerá de si se aprueban las enmiendas republicanas, ya que no les satisface la propuesta de los expertos. En este contexto, junto con recomendarles no mimetizarse con la extrema derecha, el exministro José Antonio Viera-Gallo planteó que si Chile Vamos se decide a defender el anteproyecto, probablemente “sería apoyado también por el oficialismo”, desafiando a los republicanos. Cabe mencionar que la encuesta Feedback-UDP muestra que el 60% de la población se inclina a votar “en contra”, considerando el proceso ilegítimo y no solucionador de los problemas del país.

Avizorando un eventual fracaso del nuevo proceso que es liderado por su propio partido, el excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, no descartó llamar a votar “en contra” en el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución. En su programa de YouTube “Semana Re”, Kast afirmó que “nosotros no tendríamos ningún problema en decir, ‘no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar apruebo de esto'”. El exdiputado agregó que “distinto es, si se aprueban estas enmiendas”. El exministro José Antonio Viera-Gallo (PS) sostuvo en Al Pan Pan con Mirna Schindler que “si la derecha tradicional defendiera lealmente el anteproyecto de los expertos, el Partido Republicano difícilmente vetaría ese anteproyecto”. En este sentido, junto con recomendarles no mimetizarse con la extrema derecha, el exsecretario de Estado planteó que si Chile Vamos se decide a defender el anteproyecto, probablemente “sería apoyado también por el oficialismo”. Por tanto, desde Chile Vamos, “si se desafiara al Partido Republicano, aunque ellos tienen el poder de veto, sería muy difícil que lo ejercieran votando contra el anteproyecto”, señaló Viera-Gallo. Recordemos que, según la última encuesta Feedback-UDP, un 60% de la población chilena se inclina por votar “en contra” del nuevo texto constitucional que se someterá a referéndum popular el próximo 17 de diciembre y que busca ser la alternativa a la Carta Magna actual, cuyos orígenes están en la dictadura de Augusto Pinochet y ha sido parcialmente reformada en democracia. El estudio presentado por laUniversidad Diego Portales (UDP) y la consultora Feedback Research, también destaca que una de las opiniones mayoritarias sobre el actual proceso constituyente es que “es ilegítimo (…) porque no resuelve los problemas del país”.