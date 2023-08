Sebastián Piñera y el Golpe: “El propósito de la izquierda era establecer una dictadura marxista”

A dos semanas de que se cumplan 50 años del quiebre democrático de 1973, el expresidente de la República Sebastián Piñera recordó cómo vio el bombardeo a La Moneda desde Boston y afirmó que el Golpe de Estado no era evitable, que el gobierno de la Unidad Popular había quebrado la Constitución y que el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer “una dictadura marxista” en Chile.

Justo cuando en el Congreso se debatió el tema acaloradamente, el exmandatario afirmó además que el gobierno de Salvador Allende había dejado de respetar las normas de la democracia y la Carta Magna.

“Así lo dijeron la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema. Las instituciones sostuvieron en esa época que no se estaban respetando las normas de la democracia y del Estado de Derecho”, aseguró en entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13.

Argumentó que además había una inflación de 600% y un desabastecimiento que era total. “Los grupos armados, los enfrentamientos, la confrontación, la internación de armas. (…) Por eso yo creo que el Golpe de Estado del año ’73 al final no era evitable, pero pudo ser evitable una derrota de toda una generación de políticos que no supo o no pudo defender la democracia”, dijo el exjefe de Estado.

Y luego agregó que “el propósito de la izquierda era establecer una dictadura marxista. Eso lo dijo Salvador Allende en forma clara. (…) Allende, tal vez contra su voluntad, recordemos que había grupos muy extremistas, como el Partido Socialista de Altamirano, el MIR, grupos violentistas, durante el ejercicio de su cargo y de su gobierno no se respetó la democracia y eso es un tema muy importante”.

En el programa también se recordó su declaración de 2013 sobre la existencia de “cómplices pasivos” de la dictadura y el periodista Iván Valenzuela le consultó a quiénes se refería, ante lo cual Piñera apuntó a la Corte Suprema y a “civiles que tenían poder”.

“Los reiterados, graves e inaceptables atropellos a los DD.HH. durante ese periodo, no son solamente responsabilidad de los militares. Por eso hablé de cómplices pasivos. ¿A qué me refería? En primer lugar, la Corte Suprema, que en Chile tiene por deber proteger los derechos de las personas. Y qué derecho más fundamental que el derecho a la vida y a la integridad física. Y no cumplió con su deber”, afirmó Piñera.

Según argumentó el exmandatario la “Corte Suprema no aceptaba los recursos de amparo, no se apersonó en las cárceles clandestinas donde había indicios de que había personas siendo torturadas o asesinadas, no se preocupaba de los desaparecidos”.

El expresidente agregó que los medios de comunicación tampoco cumplieron con su rol de “ser escrutadores de la verdad oficial” y enfatizó que eran cómplices pasivos “muchos civiles que tenían poder (que) pudieron y debieron haber hecho más”.

Lo anterior lo expresó eludiendo mencionar al exministro del Interior Sergio Jarpa, cuya figura se vio envuelta en una polémica esta semana debido a 27 muertes ocurridas en una jornada de protesta en 1982, que recordó el Presidente Boric, y que debió matizar la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo, para distender el ambiente que generó con la oposición.

Critica a la FACH por bombardeo a La Moneda

En la entrevista el Mandatario además criticó el bombardeo de la FACH a La Moneda, expresando que “no podía creer esa imagen” y reiteró su condena a las violaciones a los derechos humanos durante los 17 años de dictadura.

“El 11 de septiembre se cometieron muchos errores. Por ejemplo, el bombardeo de la Fach a La Moneda, las palabras que se escucharon al general Pinochet respecto de un avión que podía caerse en el camino, son cosas que son inaceptables. Y después del 11 violaciones sistemáticas, reiteradas, gravísimas a los Derechos Humanos. Mire, esto no es solamente los primeros días, o los primeros meses. Si el grave problema fue que la violación a los Derechos Humanos ocurrió durante todo el periodo del gobierno militar. Por ejemplo, los quemados, los degollados, Corpus Christi, ocurrieron al final del gobierno militar”, indicó el expresidente Piñera.