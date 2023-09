Exmilitares prófugos: PDI todavía busca a dos de los condenados por el homicidio de Víctor Jara

En el marco de las sentencias emblemáticas de violaciones a los Derechos Humanos que la Corte Suprema se encuentra dictando (con el objetivo de emitirlas antes del 11 de septiembre, como informó El Mostrador), la Segunda Sala del máximo tribunal emitió una dura sentencia en contra de los homicidas del cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y del director general de prisiones en 1973, Littré Abraham Quiroga Carvajal.

Seis de los condenados por los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga fueron sentenciados como autores de secuestro calificado y homicidio calificado en ambos casos. La decisión de la segunda sala confirmó de ese modo la sentencia de segunda instancia, que había condenado a penas de 15 años y un día a los acusados, por los homicidios, y a 10 y uno por ambos secuestros.

De este modo, se confirmaron las sentencias en contra de los exmilitares Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto. En tanto, el exfiscal militar Rolando Melo Silva fue condenado a cinco años y un día y tres años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.

Dos de los exmilitares condenados se encuentran prófugos. Según consignó radio Biobío, la Policía de Investigaciones (PDI) todavía busca a Jofré González y Haase Mazzei, los únicos que falta por detener en el denominado caso Víctor Jara.

Cabe mencionar que, tras la lectura del veredicto del máximo tribunal del país, el martes 29 de agosto la Fiscalía Oriente confirmó el suicidio de Chacón Soto. El mismo día, aunque sin aludir directamente al brigadier en retiro, durante el velorio del presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, el Presidente Gabriel Boric mencionó: “(Teillier) murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”.

Suicidio de Hernán Chacón

Las palabras del Jefe de Estado crisparon el ambiente. En el Ejército, prefirieron el silencio, junto con facilitar las instalaciones de la capilla de la Academia de Guerra del Ejército para el funeral de Hernán Chacón. En medio de la ceremonia, sorprendió la presencia del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien asistió a la ceremonia porque tendría un vínculo con la familia del fallecido exmilitar.

Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric explicó que su comentario no aludía al suicidio de Chacón. “No soy quien para juzgar el acto íntimo y desgarrador del suicidio, pero sí creo que tenemos todo el derecho a ser muy críticos en esa trayectoria de cobardía de evadir la justicia, burlándose de las victimas todavía a 50 años”.

El Mandatario señaló en Canal 13 que, dado el contexto, entiende que “se pensara de esa manera y quiero decir que no era mi intención referirlo”.

“Lo que estoy diciendo acá es que mi referencia es a la cobardía y a la trayectoria, cosa que mantengo ya firmo de manera muy convencida, no solamente en este caso. Entiendo el problema y no era mi intención, en ese sentido lo lamento, porque efectivamente se desvía la atención y no contribuye a dar un debate en los términos que estamos conversando ahora”, sostuvo.