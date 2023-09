Rector UAH dice que propuesta constituyente no “va a cargar con este pecado de origen”

El rector de la Universidad Alberto Hurtado y uno de los directores del Museo de la Memoria, Eduardo Silva, se refirió al proceso constituyente en marcha.

En conversación con Al Pan, Pan con Mirna Schindler, Silva destacó la noche del 15 de noviembre del 2019, cuando los parlamentarios de todos los colores políticos se reunieron para firmar el acuerdo que dio inicio al anterior proceso constituyente. “Esa noche, el 15 de noviembre, es una prueba de la calidad de nuestros políticos, porque la salida fue institucional, y se logró llegar a un acuerdo, y eso es muy notable”.

Sin embargo, añadió, dijo que tiene “un juicio muy crítico respecto de los acuerdos que tomamos para la elección del primer grupo constituyente. Yo creo que la representación de los pueblos originarios fue excesiva, yo creo que tener listas de independientes fue un error, los partidos políticos son los que conducen el parecer de los chilenos. Pero, fíjate, incluso habiendo fracasado el 4 de septiembre del año pasado el proyecto, el mundo político se allana a iniciar un nuevo proceso. Eso es muy notable. Y se inicia un nuevo proceso en un contexto muy distinto, que hace que, como sabemos, ahora sea la derecha -o republicanos- o más bien ese discurso de seguridad, el que sea mayoritario”.

“Yo tengo todavía esperanza de que efectivamente no vamos a chocar con la misma piedra. Puedo creer que el Partido Republicano está jugando con cartas limpias para decir que quiere tener una nueva Constitución, y no está haciendo algo así como una treta para consagrar la anterior. Me pareció muy notable que hubieran bajado cuatro enmiendas que eran muy complejas para muchas personas de aprobar la Constitución si salían esas cuatro enmiendas. Yo todavía tengo esperanza de que efectivamente vamos a tener un texto que pueda ser aprobado por la mayoría de los chilenos. No es el texto que ni la derecha quiere, no es el texto que ni la izquierda quiere, y probablemente tampoco el que el centro quiere. Pero es un texto que no va a cargar con este pecado de origen”, agregó.

Silva dijo que si bien tiene esperanza en que el actual proceso constituyente termine exitosamente, si pasa lo contrario, nos quedaremos con una Constitución que no “es mala”.

“Nos quedaremos con una constitución que no es una constitución dañada, no es una mala constitución. Tiene un problema de que nació en el seno de la dictadura, que no fue hecha por todos pero es una casa habitable”, explicó.

“Se dice que el periodo más exitoso de Chile han sido justamente los gobiernos de la Concertación. Bueno, esos gobiernos funcionaron con esta actual Constitución”, agregó. Si no se aprueba la futura propuesta, “tampoco es una tragedia, no es el fin del mundo. La Constitución actual nos ha regido todo este tiempo y hemos podido tener una democracia con todos sus límites todo este tiempo”.