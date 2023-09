Gloria Hutt se desmarca de la derecha dura: asegura que el Golpe de Estado sí “era evitable”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó esta jornada, en la que se cumplen exactos 50 años del Golpe de Estado contra el expresidente Salvador Allende, que “el sistema político pudo hacer más para evitar” el bombardeo en La Moneda y la posterior dictadura de Augusto Pinochet. “Tengo la impresión de que cuando se supone que las cosas se van a arreglar por su propia dinámica, se dejan de hacer cosas, y eso es lo que no nos puede pasar”, indicó. También explicó por qué no estuvo presente en La Moneda en la ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric, apuntando a que no había un espacio que “llamara a la unidad”.

“Sin Allende no hay Pinochet”. Esa es una de las frases con la que la derecha chilena intentó justificar el Golpe de Estado de 1973 -ocurrido hace 50 años- y la posterior dictadura. Mensaje que ha reflotado estos últimos días a raíz de la conmemoración y el llamado del Presidente Gabriel Boric para firmar un acuerdo pro democracia, y en que el el principal argumento que sustenta dicha idea está en la supuesta inevitabilidad del Golpe de Estado. Dicho mensaje es compartido por casi la totalidad de la oposición, salvo excepciones, como el senador RN Manuel José Ossandón, y ahora por la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, quien dijo que el Golpe contra el expresidente Salvador Allende era algo que se podía evitar. “Yo, por lo menos ahora que soy parte más activa del sistema político, creo que sí era evitable, porque el sistema político pudo hacer más”, dijo en conversación con radio Infinita. “Tengo la impresión de que cuando se supone que las cosas se van a arreglar por su propia dinámica, se dejan de hacer cosas, y eso es lo que no nos puede pasar”, indicó. “Por eso, si se lee nuestra declaración, apunta a los riesgos de la democracia porque justamente eso es un riesgo no solo en Chile. Cuando miramos el índice de democracia en el mundo es bien preocupante, la democracia va en retroceso y se van instalando gobiernos autoritarios”, agregó. En ese sentido, afirmó que “esos son riesgos reales y empiezan a pasar de a poquito y si uno no reacciona a tiempo se va desgastando, o si uno no reacciona frente a cosas que no parecen tan relacionadas, pero la corrupción corroe la democracia”. Hutt también explicó por qué su partido no fue a la actividad realizada hoy en La Moneda: “La invitación del gobierno nunca estuvo muy clara (…) no había un espacio que convocara a todos y llamara a la unidad”, sostuvo. Además, indicó que “por ser de derecha se nos califica de defensores del Golpe de Estado o indiferentes a las violaciones de los derechos humanos”. Para más análisis y descubrir los secretos de la política, súmate a nuestra comunidad +Política, la apuesta de El Mostrador para quienes piensan que la política es indispensable para una mejor democracia. Inscríbete gratis AQUÍ.