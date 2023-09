Presidente Boric: “No me arrepiento de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron”

El Presidente Gabriel Boric entregó sus impresiones y le habló al país en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que se realiza este 11 de septiembre. “Saludo al pueblo de Chile que nos acompaña, de esta plaza pero de todas las plazas”, dijo de entrada el Mandatario, a los presentes en La Moneda y los que siguen la ceremonia a la distancia.

“Hoy recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas y la insolencia de la traición y la sedición”, agregó.

“Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio, y por eso es muy importante afirmar con claridad que no es separable el Golpe de Estado de lo que vino después, desde el mismo momento del Golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas”, añadió el Mandatario.

Sobre la fecha, el 11 de septiembre, el Presidente Boric dijo que es un día “para detenerse a pensar en la y los ausentes, recordar con cariño y agradecimiento a quienes desde el primer día se dedicaron muchas veces de manera anónima a salvar vidas, reconocer también la solidaridad internacional que se extendió desde las primeras horas del golpe, recordar a todas aquellas personas anónimas que protegieron a los perseguidos y que apoyaron a los desamparados cuando de un minuto a otro toda la fuerza del Estado se volvió en contra de ellos. Es también, queridos ciudadanos, un día para hacer aprendizaje, que hemos aprendido en estos 50 años”.

“Siento, chilenos y chilenas, el peso de la historia larga de nuestra patria. Por eso, en un día como hoy, cabe recordar a todos quienes han recorrido aquella historia, y a quienes acompañaron y acogieron el dolor del momento en que ella se truncó. Porque sabemos que en medio del terror se levantaron organizaciones con dificultad, con amenazas, y a las que hoy les rendimos homenaje”, dijo Boric, agregando que merecen reconocimeitno “por hacer valer, en esos momentos duros, la dignidad y la solidaridad en tiempos que eran oscuros y en donde, con su acción, no con su discurso, con su acción humilde, muchas veces anónima, sacaban a relucir lo mejor de la humanidad”, agregó.

“Hay compatriotas quienes hoy nos critican por estar junto a ellas, por marchar junto a ellas, por declararnos sus deudores, pero a la vez sus cómplices, y yo les digo, con mucha convicción y también con mucha tranquilidad, que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi gobierno del lado de quienes sufrieron. Y que la unidad y la reconciliación no se consigue con neutralidad ni distancia, sino que poniéndose indiscutiblemente del lado de quienes fueron víctimas del horror. La reconciliación, queridos compatriotas, no pasa por pretender empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por encontrar la verdad, la justicia. Esa responsabilidad, sin embargo, la debió haber asumido en todo momento el Estado, y por eso hemos tomado la determinación de dar un nuevo paso adelante. Y como dijimos en esta misma plaza hace apenas unos días, a fecha de hoy aún desconocemos el paradero de 1.162 compatriotas, mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. Y es tiempo de subsanar esas ausencias, de corregir las faltas, de reparar el daño para proyectarnos más allá de nuestros dolores.”, añadió Boric.

“Hoy decimos, ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre”, afirma Boric.

Recuerdo a Salvador Allende

En su alocución, el Mandatario también recordó a Salvador Allende, expresidente que se encontraba en La Moneda al momento del Golpe de Estado. “Sabemos que el Golpe de Estado, y seamos capaces de decirlo, el Golpe de Estado transformó profundamente la vida de todas y todos los chilenos. No son los que militaban en los partidos políticos de la Unidad Popular o creyeron en el proyecto que representó esta alianza política. Y es que un proyecto encabezado por un hombre de impecable trayectoria democrática, que fue intérprete de gran abrigo de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y las leyes, y así lo hizo. Ese hombre, Salvador Allende, por ese compromiso y consecuencia, a 50 años de distancia, el mundo le sigue rindiendo homenaje y lo respeta”.

“Hay, a veces, quienes nos instan a que escondamos su nombre. Sin embargo, como bien decía Isabel (Allende, hija de Salvador), cuando uno va a prácticamente cualquier país democrático en el mundo, se encuentra con el nombre de Salvador Allende. Pero no solo eso. En nuestra patria, y esto lo cuento como experiencia personal, porque él, como otros hombres y mujeres de su época, recorrieron largamente el país de Sur a Norte. Y me ha tocado, muchas veces, encontrarme en pueblos pequeños, en pueblos olvidados, con personas que me dan la mano y me dicen con emoción. Yo le he dado la mano a dos presidentes, a Salvador Allende y hoy día a usted. Y en esa mirada ajada, en esa mirada en donde se adivinan lágrimas de los recuerdos vividos, y en esas manos rugosas que apretan con esperanza”, añadió.

Mensaje a la derecha

En su discurso, también emplazó a la derecha negacionista:”Pese a la negación e incomodidad de muchos, siempre en alto las demandas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”.