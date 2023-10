“Es inconstitucional”: diputada Bulnes fustiga cuestionario al Presidente Boric por Caso Convenios

La diputada frenteamplista Mercedes Bulnes, expresó su posición respecto al envío de cuestionarios a autoridades, en el marco del Caso Convenios, luego que se discutiera la posibilidad de enviar preguntas previamente establecidas a tres personas clave: el Presidente de la República, Gabriel Boric, el exministro Giorgio Jackson y el expresidente Sebastián Piñera.

Bulnes valoró el rechazo al envío del cuestionario al expresidente Piñera. Argumentó que esto se debía a que el exmandatario no tiene relación alguna con el tema que estaba siendo investigado en la comisión de los convenios, y además, han transcurrido dos años desde su salida del mandato presidencial. Y, en relación al cuestionario dirigido al exministro Jackson (RD), la diputada Bulnes expresó que lo consideraba inconducente, lo que la llevó a abstenerse en la votación correspondiente.

Sin embargo, el punto más polémico de la discusión se centró en el cuestionario que se pretende enviar al actual Presidente de la República, Gabriel Boric. Bulnes votó en contra de esta propuesta. La razón fundamental de su oposición radica en la consideración de que el cuestionario planteado es abiertamente “inconstitucional”.

La diputada argumentó que la Constitución establece que el Presidente de la República se relaciona con el Congreso a través de sus ministros, y no existe la posibilidad de enviarle un oficio con preguntas directas. Bulnes también señaló que intentó justificar su posición invocando el derecho a petición, pero recalcó que esto no tiene relación con la posibilidad de que una comisión investigadora “interrogue” al Mandatario con preguntas predeterminadas, ya que la obtención de información del Presidente se da a través de sus secretarios de Estado.

Mercedes Bulnes mencionó que había solicitado la opinión del Secretario General de la Cámara, Miguel Landeros, al respecto. Mencionó que conversó con él y existen dos precedentes en los que se enviaron este tipo de oficios en el pasado, pero ningún Presidente de la República ha respondido a dicho cuestionario.

En un tono enfático, la parlamentaria independiente de la bancada del Frente Amplio destacó que los parlamentarios, como todos los ciudadanos de Chile, están sujetos a la ley y no pueden realizar acciones que la Constitución y la ley prohíben. Su posición es firme en el cumplimiento de la ley y la Constitución, y no está dispuesta a hacer peticiones o declaraciones que vayan en contra de estos principios.

“No es un intento de blindar el Presidente de la República, para nada, es simplemente el cumplimiento de la ley. Yo no estoy disponible para hacer peticiones o para decir cosas que estén fuera de la ley. No hago exigencia fuera de la ley y no es porque sea abogada es simplemente porque soy chilena y las obligaciones que impone la ley y la Constitución son exigibles a todos los ciudadanos, entonces esto que es tratar de hacer un punto político no tiene sentido, no podemos forzar lo que no tenemos derecho a hacer”, concluyó.

El cuestionario

El presidente de la Comisión Investigadora que analiza las transferencias realizadas a las fundaciones, en el denominado Caso Convenios, José Miguel Castro (RN), aseguró que junto su correligionario y también integrante de la instancia fiscalizadora, Juan Carlos Beltrán, harán llegar un cuestionario al Presidente Boric para que responda sobre si tenía conocimiento respecto de las irregularidades antes que se conocieran públicamente y el contexto en que se enteró de esta situación, entre otras.

El parlamentario por la Región de Antofagasta, donde estalló el denominado caso Convenios, dijo: “Creemos que el cerco se va cerrando hacia el círculo de hierro del Presidente. Lamentándolo mucho, este hecho de corrupción -el más grande conocido en el último tiempo- va desenmascarando a quienes posiblemente tenían conocimiento de estas irregularidades y las ocultaron”.

Agregó que: “Por eso, porque además la fiscalía va avanzando, vamos a enviar un cuestionario al Presidente Boric para conocer qué tanto sabía de las transferencias a Democracia Viva y cómo él y su círculo cercano conocieron del caso. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. caiga quien caiga. Nosotros estamos detrás de los responsables políticos mientras los tribunales hacen lo propio”.

Mientras que el diputado Juan Carlos Beltrán añadió que “si queremos llegar al fondo de este asunto y despejar toda duda, es necesario Presidente que usted dé respuesta al cuestionario, que responsablemente le estamos enviando. Así vamos a calificar cualquier tipo de duda. El que nada hace, nada teme”.

El cuestionario, consta de 10 preguntas en las cuales se le solicita al Presidente entregue datos respecto de cómo se enteró de los hechos constitutivos del denominado caso “Democracia Viva” y de la participación de los funcionarios gubernamentales, en especial aquellos militantes de Revolución Democrática en las transferencias a dicha organización privada, entre otras

Algunas de las preguntas son:

Señale si al ser informado de los hechos preguntó quién más estaba al tanto de los mismos, y de ser así, señale quiénes los conocían en ese caso.

Señale la persona que le comunicó la existencia de las transferencias a la fundación Democracia Viva, exactamente en qué lugar se encontraba y quiénes acompañaban tanto a quien le comunicó la noticia como a Su Excelencia.

Señale las medidas adoptadas inmediatamente de conocido el caso “Democracia Viva” precisando cuánto tiempo transcurrió entre el conocimiento de los hechos y la adopción de medidas, individualizando a quién se solicitaron dichas medidas.

Señale si usted conoce o ha tenido antecedentes que dirigentes del partido político Revolución Democrática y particularmente su entonces Presidente o la diputada Catalina Pérez conocían de las transferencias con anterioridad al mes de junio del presente año.

Señalar si existe alguna autocrítica de su parte respecto a la aparente participación de funcionarios de exclusiva confianza en los casos de corrupción y sus dichos de poner “las manos al fuego por ellos” considerando como han evolucionado los hechos.

Señale cuál fue la participación del jefe de asesores de la presidencia, don Miguel Crispi, y de su jefe de gabinete, don Carlos Durán, tanto en la toma de conocimiento y/o investigación de los hechos constitutivos del caso “Democracia Viva”, y qué medidas adoptaron una vez confirmados los hechos.

Además, los parlamentarios quieren saber si el Presidente ha tomado contacto con el CDE para la interposición de querellas. Finalmente, le consultan “cuándo se entera de las directrices entregadas a los órganos de la Administración del Estado por parte del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno en relación a la reportabilidad de transferencias de recursos públicos a terceros. Precise las acciones adoptadas por la Presidencia y quiénes le comunicaron la medida. Señale por qué no ha nombrado los integrantes de este Consejo y por qué no ha sesionado. Señale si dispuso sumarios o procedimientos disciplinarios para perseguir responsabilidades por incumplimientos de las normas que regulan el accionar del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno”.