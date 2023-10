Cadem: “A favor” sube 7 puntos y llega al 28%, mientras “En contra” sigue arriba al caer 6 con 53%

En las últimas horas, Cadem publicó su habitual encuesta Plaza Pública en la que se entregan resultados respecto a la opinión de la ciudadanía sobre el acontecer nacional, actualidad política y valoración e las figuras políticas. No siempre se responden las mismas preguntas, sin embargo, en esta oportunidad revelaron resultados sobre el Proceso Constitucional, valoración del Presidente de la República Gabriel Boric y, entre otras cosas, la valoración de la ciudadanía sobre la Ley de Usurpaciones y el veto presidencial que actualmente el Ejecutivo tramita en el Congreso.

“Con la información que tiene disponible hasta ahora, ¿Usted votará a favor o en contra de la nueva constitución

en las elecciones de diciembre de este año?”. Los resultados de esta encuesta arrojaron que la opción “A favor” alcanzó el 28% de las preferencias, aumentando en 7 puntos respecto a los resultados del 22 de septiembre. Por otro lado, la opción “En Contra” bajó 6 puntos respecto a la misma fecha y llegó al 53%. Cabe destacar que esta tendencia se anticipaba ante los resultados del 29 de septiembre. A esa fecha la opción positiva marcó un 24%, mientras que la negativa marcó un 54%.

Una de las condiciones más importantes que el universo de personas encuestadas requiere para votar “A favor” es que el proyecto asegure libertad de elección en salud, educación y pensiones. Un 85% considera esa condición para determinar su voto. Por otro lado, la encuesta arrojó que un 61% votaría en contra si la propuesta de nueva constitución pone en riesgo el aborto en tres causales. Tema que, si bien ya fue votado, aún está entredichos los alcances que tiene la norma que protege a “quien está por nacer”.

“Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está

conduciendo su gobierno?”. Para esta pregunta, un 62% de los entrevistados respondió que desaprueba la gestión del Presidente, mientras que un 34% la aprueba. Un 2% no sabe ni responde y un 3% ni aprueba ni desaprueba. A diferencia de los resultados del 29 de septiembre, la negativa a la gestión presidencial bajó 2 puntos mientras que la aprobación subió 3.

En cuanto a las figuras políticas mejor evaluadas, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se mantiene liderando las encuestas con un 70%, tres puntos más que en la encuesta anterior. La siguen el Gobernador de la RM, Claudio Orrego, y el alcalde de Puente Alto Germán Codina con un 61%. La ex Presidenta Michelle Bachellet bajó del ranking a quinto lugar con 53% -5 puntos menos que en septiembre- y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast está en séptimo lugar con 47% de aprobación, aumentando 4 puntos si valoración respecto a la encuesta del mes pasado.

El debate en el Congreso actualmente está centrado en el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones y la principal crítica que ha hecho la oposición es respecto a la gradualidad del delito. La ley que despachó el Congreso establecía pena de cárcel para el delito de usurpaciones ya fuesen violentos con las personas, contra las cosas o no violentas, en concordancia con lo que establece el Código Penal. La gradualidad no era un problema en si mismo para la oposición, sin embargo, el hecho de que la pena de cárcel o multa para usurpación no violenta quede a criterio de un juez, generó criticas desde las derechas hacia el Gobierno. Incluso, la medida generó ruidos en el propio oficialismo.

La encuesta Cadem entregó sus resultados y solamente un 53% de los encuestados ha escuchado sobre la ley de usurpaciones. Además, un 52% de quienes respondieron están de acuerdo con la ley y un 39% en contra. Sobre la legítima defensa privilegiada, la encuesta preguntó: “¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que dueños de terrenos o inmuebles ocupados puedan recurrir a la fuerza, sin ayuda de Carabineros, para recuperar sus terrenos o inmuebles?”. Sobre esto, un 57% marcó la opción en descuerdo.

Ahora, sobre la gradualidad del delito de usurpaciones, se preguntó: ¿Ud. cree que las personas condenadas por tomas o usurpaciones sin violencia o intimidación deben cumplir pena de cárcel o pagar una multa?. El universo de personas encuestadas respondió en un 54% que merecen pagar una multa, mientras que el 40% cree que deberían tener penas privativas de libertad.