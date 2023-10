Eyzaguirre emplaza a Republicanos a ceder: “Si no, los empresarios verán un país conflictuado”

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se puso en los zapatos de un posible fracaso del actual proceso constituyente liderado por el Partido Republicano. A estos últimos, les pidió que “cedan un poco” para que el país no quede “conflictuado”, sea cual sea el resultado.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el economista dijo que “si es que no hay un acuerdo, y por eso yo intenté el máximo de ponerme en los zapatos de los otros (en los de republicanos), yo creo que la única posibilidad de que esto se cierre es que lleguemos a un texto (…) que identifique a un arco político razonablemente amplio”.

Los acuerdos que pide Eyzaguirre son los relacionados con el estado social y democrático de derecho. “Detrás de la idea de la libre elección de salud, de educación o propiedad privada, lo que al final ocurre es que la inmensa mayoría tiene pensiones muy malas, salud muy mala, educación deficiente, y la inmensa minoría retiene todas las oportunidades”, dijo.

En ese sentido, añadió que “si no se conceden estas cosas y los republicanos insisten en este sistema en que no hay estado social de derecho y es un estado social mínimo, será peor al que está en la Constitución de Pinochet; si eso ocurre, y haciendo un paralelo osado, si Israel decide invadir la franja de Gaza y toma control, ¿qué pasa después? ¿Crees que los millones de palestinos van a vivir felices? Lo mismo te digo: si imponen una Constitución en la línea de lo que hoy día está entregado a la comisión de expertos, esa constitución va a estar cuestionada permanentemente”.

“Si la Constitución se rechaza, vamos a seguir con la Constitución del 80 modificada que también ha sido cuestionada. Entonces no cerramos nunca el capítulo. Entonces tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por lograr 5 cuestiones que son inaceptables desde el punto de vista progresista, para que esto pueda ser aprobado por un arco relativamente amplio”, remarcó.

Sobre la postura de Republicanos, quienes tienen mayoría en el Pleno, Eyzaguirre dijo que le cuesta entender su postura: “Me cuesta un poco meterme en el tipo de visión que puede tener el liderazgo republicano, porque yo pensaría que de ganar, será una victoria pírrica”.

“Si gana el a favor y usan eso para decir que fuimos capaces de construir acuerdos, ¿qué viene después? Un país completamente dividido, polarizado. Desde el punto de vista de los empresarios no va a ir bien porque será un país completamente conflictuado. Yo no entiendo bien, salvo porque teman mucho que si ceden, su barra brava los abandone, ¿por qué no pueden ceder cuestiones tan básicas? Si basta con mirar países desarrollados capitalistas. En ninguno tienen el tipo de estado neoliberal que ellos pretenden construir en la Constitución. ¿Qué cuesta ceder un poco?”.