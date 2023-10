Comisión mixta: derechas sacan cuentas alegres y oficialismo se hunde en la resignación

El Consejo Constitucional fue convocado a debatir sobre las observaciones de la Comisión Experta al texto constitucional y, pese a que no llegaron a acuerdo, hubo espacio de convergencia al menos en mejoras técnicas que requería lo despachado por los consejeros. Aunque la discusión no estuvo exenta de polémicas, sobre todo con la alocución del comisionado experto Gabriel Osorio (PS), quien afirmó que la propuesta de nueva Constitución “está mala”, dando un largo listado de falencias: en sistema político, la constitucionalización de las isapres y AFP, o las propuestas sobre seguridad. Acerca de esto, la también experta Natalia González (UDI) respondió que no veía que en esta propuesta de Constitución las izquierdas no estén reflejadas y, en tal sentido, llamó a “bajarle el volumen a la crítica”.

El ambiente estaba denso en los pasillos del ex Congreso Nacional a pesar del clásico consomé y tapaditos que comenzaron a circular entre consejeros, expertos, asesores y también periodistas. Ya eran las ocho de la noche y se seguía votando en el Consejo Constitucional. Tras bambalinas se relevaba un hito importante de la jornada: la primera vez en que un consejero de las izquierdas anunciaba su voto “En contra” para el plebiscito del próximo 17 de diciembre y no solo eso, sino que realizó además un llamado por esa opción.

Era Alihuen Antileo, el único escaño indígena del Consejo, quien antes del mediodía pidió la palabra en el Pleno para recomendar “que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile, ya que no nos incluye”. Silencio sepulcral en el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santiago, pues nadie se lo esperaba. Esto porque, si bien Antileo no es propiamente un consejero oficialista, presentó enmiendas al texto con ellos y comparte bancada con sus colegas de Revolución Democrática (RD).

Luego del almuerzo, comenzaron las votaciones. Una por una se votaban las observaciones de los comisionados expertos, sin demasiadas sorpresas. Se aprobaron mejoras técnicas por unanimidad y las observaciones planteadas por los expertos de derechas pasaban directamente al texto. Sin contar que artículos tan relevantes como “la ley protege la vida de quien está por nacer”, el derecho a la huelga restringido a la negociación colectiva, la “constitucionalización de isapres y AFP” –según oficialistas–, entre muchos otros temas, no fueron enmendados por la Comisión Experta y pasaron también directamente al texto constitucional.

En paralelo, otros temas controvertidos eran votados negativamente por la bancada del Partido Republicano, que tiene poder de veto en el Consejo Constitucional, y obligaban a ir a una comisión mixta. El Consejo terminará de votar las observaciones de los expertos durante la mañana de hoy y entre los temas más problemáticos aparece una norma transitoria que regula un mecanismo de “equilibrio de género” en las próximas dos elecciones parlamentarias, que asegurará un 40% de escaños a ambos sexos.

La exención de contribuciones para la primera vivienda, la expulsión de migrantes que pasen por pasos no habilitados “en el menor tiempo posible”, la “objeción de conciencia individual e institucional”, el principio de igualdad de derechos políticos para las mujeres, la causal de “grave amenaza terrorista” para declarar estado de sitio y la reelección indefinida de autoridades locales y regionales (si cambian de territorio electoral) son algunos de los 37 temas que deberá zanjar la comisión mixta que comenzará a funcionar mañana miércoles.

Comisión mixta, otra instancia con mayoría de derechas

La comisión mixta es casi la última instancia para modificar el texto constitucional, a la que llegarán poco más de 40 observaciones de la Comisión Experta que no lograron obtener treinta votos favorables entre los consejeros constitucionales, en todos los casos por el veto del partido de José Antonio Kast. Esta comisión se conformará durante la tarde de hoy con seis consejeros constitucionales y seis comisionados expertos, a propuesta de cada una de sus mesas. Estos doce nombres deberán redactar nuevas propuestas, en los nudos que aún no se solucionan, para ser votadas por el Consejo Constitucional.

Pareciera que hay mayor claridad respecto a los seis expertos que la conformarán, donde ya suenan Carlos Frontaura (REP), el único republicano de la Comisión Experta; Máximo Pavez (UDI) y Juan José Ossa (RN), exsubsecretario y exministro, respectivamente, de la Secretaría General de la Presidencia en la segunda administración de Sebastián Piñera. Desde el oficialismo confirman la participación de Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS), aunque falta claridad sobre el tercer cupo, que podría salir de entre Domingo Lovera (RD), Catalina Lagos (PS) y Alejandra Krauss (DC).

En cuanto a los designados por el Consejo Constitucional, el asunto es menos claro. Fuentes de Chile Vamos confirman que tendrán dos cupos, al igual que el Partido Republicano, que habría cedido uno “para hacer parte al oficialismo del debate de la mixta”, que tendría los dos cupos restantes. Pese a que pocos se arriesgan con los nombres que designarán hoy, suenan Arturo Phillips (UDI), Pilar Cuevas o Germán Becker para representar a RN, además de Luis Silva y Sebastián Figueroa representando a Republicanos. Desde el oficialismo dicen que le corresponderá uno al Frente Amplio y otro al Partido Socialista, pero no se han confirmado los integrantes aún.

Con todo, la participación oficialista será irrelevante, ya que solo tendrán cinco de doce integrantes y esta instancia requiere siete votos para presentar nuevas redacciones, exactamente los siete asientos que reunirán entre el Partido Republicano y Chile Vamos. “La suerte está echada, nuestra participación en la mixta será testimonial”, señaló una consejera oficialista a El Mostrador.