Parlamentarios Flores, Aedo y Soto emplazan al oficialismo a no dilatar apoyo “En contra”

A menos de dos meses del plebiscito del 17 de diciembre, diferentes voces de la Democracia Cristiana y el oficialismo han emplazado a los partidos para que comuniquen la decisión de votar “En contra” el texto constitucional. Definición que las colectividades continúan dilatando, en un escenario donde – si bien el rechazo a la propuesta continúa liderando las encuestas – la opción “A favor” ha aumentado su adhesión en las últimas semanas.

Así lo manifestó el senador de la DC, Iván Flores, quien señaló que “cuando se dilatan las posturas, la ciudadanía lee que no hay convicción y eso no es bueno para ninguna organización política. Lo que se piensa y cree hay que decirlo cuando corresponde, porque en todo tipo de hechos, el día después, siempre es tarde”.

En esa línea, el parlamentario expresó en su cuenta de X que no le “cabe la menor duda que ningún partido político del oficialismo va a estar por aprobar el texto que se propone para diciembre. La opción a favor va a tener el peso del dinero y la publicidad de su lado; pero sabemos cuáles son los logros alcanzados; no se puede retroceder”.

Pero el senador Flores no es la única voz desde la DC que ha sido enfática en emplazar a los partidos de gobierno. En conversación con El Mostrador, el diputado Eric Aedo, reiteró su decisión de votar “En contra” y en la importancia de comunicar que este texto no se hace cargo de las demandas sociales que siguen pendientes. “Yo no pensé que el oficialismo iba a ser más amarillo que la DC. En la DC estamos más claros. No sé por qué tramitan tanto si este texto no va a cambiar, es el momento oportuno de decirlo y no seguir dilatando esta cosa ambivalente que nos hace mal”, señaló.

Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, se sumó a los emplazamientos indicando que “todavía no es tiempo de campañas, pero sí es tiempo de definiciones”. Mientras la oposición está organizada, clara, con un relato, y avanzando, el oficialismo sigue en la indefinición y eso debe cambiar”.

Asimismo, reiteró el llamado a los partidos y a las fuerzas progresistas para “tomar una decisión rápido” y comunicar a la ciudadanía un relato claro sobre los alcances del texto constitucional. “Sería ideal un cónclave del oficialismo más la DC, donde se genere este debate y salgamos con una postura común lo más rápido posible”, indicó.

Lo cierto, es que para este lunes 30 de octubre está convocado el último pleno para la votación final del texto íntegro, visto bueno que requerirá de al menos 30 votos a favor antes de ser despachado al Ejecutivo. La ceremonia está agendada para el 7 de noviembre, donde el texto será entregado formalmente al Presidente Gabriel Boric, quien posteriormente convocará al plebiscito del 17 de diciembre.