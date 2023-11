La mejor semana del Presidente Boric: llega a su nivel más alto de aprobación desde septiembre 2022

Tras sumar cuatro puntos, la aprobación del Presidente Gabriel Boric subió a 37%, su nivel más alto desde septiembre de 2022, previo al plebiscito donde se impuso el rechazo a la propuesta de Constitución de la Convención.

Según Cadem, sin considerar la semana de la cuenta pública, en junio de este año, que tuvo un efecto positivo transitorio, la aprobación del Presidente Boric por primera vez es más alta que la de los expresidentes Piñera y Bachelet, comparando la misma semana de evaluación.

De acuerdo al sondeo, la aprobación al Mandatario es más alta entre las mujeres (43%), los jóvenes (49%), quienes se identifican con la izquierda (79%), los que votaron por él (72%) y los que votaron apruebo el 4 de septiembre de 2022 (79%).

Por el contrario, la desaprobación llega a 57%, tras caer tres puntos.

Recientemente, el Presidente Boric fue ovacionado en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Cadem indica que un 63% evalúa positivamente la organización del evento y el interés en la competencia llegó a 59%, 28 puntos más que en julio. Además, 76% considera que la cita deportiva tiene un efecto positivo en la imagen internacional de Chile.

“En contra” vs. “A favor”

En cuanto al proceso constitucional, esta semana 35% (+1 punto) votaría a favor y 50% (-1 punto) en contra de la propuesta de nueva Constitución aprobada por el Consejo Constitucional donde el Partido Republicano ejerció su mayoría, mientras el 15% aún no sabe o no responde.

Cadem indica que las principales diferencias entre la opción “En contra” y la opción “A favor” se dan entre las mujeres (53% vs 27%), jóvenes (59% vs 20%), niveles socioeconómicos bajos (50% vs 32%) y en Santiago (53% vs 34%).

Asimismo, el 87% de los que se identifican con la izquierda votarían en contra mientras que el 70% de los que se identifican con la derecha votarían a favor.

Por su parte, 77% supo que el pleno del Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Constitución y sólo 31% considera que es mejor que el texto vigente, frente al 42% que opina que es peor y 15% que cree que es igual. .

Además, esta semana 47% (+10pts) declara estar bastante interesado en el proceso constitucional, 27% (-6pts) está poco o nada interesado y 26% (-2pts) está algo interesado.