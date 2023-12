Los chats de RD: el día en que Latorre dijo que había que “dejar caer a Daniel y a Carlos”

Tarde se deben haber dado cuenta, pero a estas alturas el presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, ya lo deben tener más que claro: ellos eran los fusibles a quemar, una vez que estalló el escándalo de las fundaciones.

Así queda totalmente claro en uno de los chats internos de la dirigencia de Revolución Democrática (RD), que ahora se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Antofagasta, en el cual el entonces presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, señaló el 17 de junio pasado que “creo importante defender a Cata y a subse. Dejar caer a Daniel y a Carlos. La Cata no tiene xq hacerse responsable de los convenios que firman Carlos y Daniel, a menos q se demuestre q ella intercedió en el convenio”.

Incendio en su mejor barrio

Araceli Farías es la exsecretaria general de RD y, si algo se le puede atribuir en toda esta historia, es haber sido la primera persona de las altas esferas del partido de Giorgio Jackson en advertir la tormenta que se cernía sobre este, el Frente Amplio y el Gobierno, aunque ella usó una expresión distinta para describir lo que venía: “Tenemos un incendio”, dijo en el chat interno de Revolución Democrática a inicios de junio, en una fecha que la PDI no pudo determinar.

En el mismo mensaje calificaba de “funa” la denuncia relativa a la contratación de Daniel Andrade como asesor en el Ministerio de Defensa (cargo para el cual no contaba con la más mínima calificación) y aseguraba que, en ese marco, T13 “dio con un convenio que firmó Carlos Contreras como Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. El convenio para ejecución de un proyecto lo firmó también Daniel Andrade”.

Agregaba erradamente que el monto era cercano a los 40 millones y que “se hizo un proceso público”, pero advertía –con toda razón– que “se abre un flanco grande”. Las razones de ello las exponía a continuación: “Del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente hoy, tipo 20 hrs., para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías. Sería importante que Juan Ignacio Latorre Riveros, RD, pueda estar”, señalaba, seguramente copiando y pegando el mensaje de WhatsApp que a ella le había llegado desde el equipo de la diputada Catalina Pérez, por aquel entonces aún pareja de Andrade y que hasta inicios de 2022 había tenido como su jefe de gabinete a Carlos Contreras.

El 6 de junio, en el mismo chat grupal, ya se manejaba la cifra correcta, como lo señalaba Lorena Cisternas, la entonces coordinadora de Redes Ciudadanas de RD, refiriéndose a Democracia Viva: “Ni idea qué hacen concretamente, menos para 400 palos”. La misma dirigenta opinaba después que “yo veo que está todo en regla”, aunque casi a renglón seguido agregaba: “Pero nadie ve el dilema ético”.

El 13 de junio la conversación en el chat de RD se centraba en una factura de 3 millones de pesos que debían pagar a Democracia Viva, por supuestos servicios que esta había prestado al partido. Luego de hablar con un tal “Manuel”, la tesorera del partido en ese momento, Sofía Valenzuela Delpiano, decía a sus cófrades que este “recomienda bajar esa factura y por último que paguemos como partido con platas nuestras los 3 palos que quedaron por pagar”. Es al final de esa conversación que Latorre opinaba que había que dejar caer a Contreras y a Andrade, luego de que Valenzuela les dijera: “Querides, acá es clave saber si hubo o no conflicto de interés. Por lo que expuso Edson en nuestra reunión sí lo hubo, ya que Carlos debió haberse marginado de la decisión. Si esto no es así, no lo podemos obviar”, para luego agregar, en concordancia con lo que ya había advertido Farías, que “nos va a pegar igual y exponemos a todo el partido. Mejor ponerse colorado una vez y no dos veces”.

El 20 de junio, Valenzuela estimaba, en relación con la diputada Catalina Pérez, que “yo creo que va a ser complejo el tema con la Cata”, pues –a su juicio– si se pedía la expulsión de Andrade y Contreras del partido, ella quedaba “como muy protegida”, aseverando que no sabía “si se nos abre un flanco” al no pedir nada en contra de la parlamentaria. En español llano y simple, opinaba que aquello sonaba a defensa corporativa.

En la misma conversación, Cisternas indicaba que “no deberíamos tener nada que ver ni con boletas particulares ni menos con facturas emitidas desde nadie con vinculación a la fundación”.

Ante ello, Valenzuela respondió que “mi tendencia es a transparentar todo”, pero “en estricto rigor es gasto de campaña que estamos transfiriendo al partido, eso no corresponde y si se llega a filtrar es delicado”.

Conversaciones de cama

Los chats entre Daniel Andrade y del secretario ejecutivo del partido en aquel entonces, Edson Dettoni, denotan el estado anímico del principal implicado en los hechos y la certeza que el segundo tenía en orden a que la tormenta –o incendio, como se le quiera llamar– iba a desatarse a como diera lugar (por cierto, los diálogos están copiados textualmente, tal como aparecen en los informes policiales):

Andrade: Gracias Edson

Ha sido un calvario la wea

Yo lo he pasado super mal pensando en este flanco

Me he sentido super ingenuo y estúpido a la vez

Por la wea

Bueno está demás decir que tiene que haber silencio total, no baya a ser que wea se filtre por nuestro lado

Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea estaria suuuper agradecido

Dettoni: Soñé anoche con esto. Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir va a salir

Luego de ello, Dettoni agrega que “con Camila estamos preparando una ficha para armar relato en base a ello” y le formula una serie de preguntas que él cree que van a salir a la luz pública, entre ellas, por qué no se han efectuado denuncias o sumarios administrativos.

A ese respecto, Andrade le respondió que “no le tomamos peso con la Cata, en algún momento lo conversamos ante la cama antes de dormir por decirlo así”, agregando que “ese fue nuestro graan error” y que “me siento fatal por la wea”.

“En el partido no sé si le ponen tantas fichas”

Las indagaciones de la PDI incluyen la revisión de chats incluso de 2019, como uno entre Daniel Andrade y Paz Fuica Contreras, que era –como se definía ella– “la territorial de la Cata”, es decir, una operadora política de la diputada Pérez. En el mencionado año, Andrade le mandó el número de teléfono de Daniel Jadue, pero no hay más contactos hasta mediados de 2022, cuando Andrade le escribe diciéndole “Holii Paz, ¿cómo estás?”, preguntándole si podían hablar, pues “te tengo un proyecto que involucra lucas que te podría interesar allá en Antofagasta”.

Ella responde positivamente y se inicia un largo intercambio de mensajes. En uno de ellos, Andrade le pide “el contacto del cabro que me comentaste para la pega de vivienda”, luego de lo cual le pregunta: “El es de RD, cierto”.

El dato no era menor. Como lo evidencia la conversación posterior y como también se indica en varios de los testimonios contenidos en la carpeta investigativa, intentaban siempre instalar a militantes del partido en todo lo que hacían y aquella no fue la excepción, pues cuando Fuica responde que “el cabro” del cual hablaban “estaba en una pega bkn”, Andrade le pidió más nombres.

En un audio, ella responde que “estaba mirando la amplitud de gente que tenemos en el chat del territorio de Antofa y se me ocurren 4 personas”, a quienes describe a continuación. La primera era “Eli”, de quien dice que “es muy bakán y está muy activa en el territorio a propósito del movimiento feminista Antofagasta, entonces ella podría ser, es bien power, es como ordenada”.

Otra opción, agrega, era “su pareja Jorge”, de quien decía que trabajaba en la Junji y “es el que ha estado más brígido en todas las actividades este último tiempo”.

A ellos se sumaba Jean Villalobos, sobre quien señalaba que “creo que es egresado de arquitectura y también es militante y está como muy interesado en trabajar como en la parte más comunitaria”. El cuarto nombre en que pensó fue el de “Seba Marco, abogado, entró hace poco, es exPS, y este loco me remplazó a mí cuando trabajé en la intendencia en el plan de campamento, del gobierno anterior”.

También dijo que se le ocurría otra persona, “Romi Avalos”, pero “como que en el partido no sé si le ponen tantas fichas”. Ella, al menos, sí se las ponía, porque “la Romi tiene full carisma y tiene capacidad de liderazgo, cachai, y coordinación, estuvo harto tiempo trabajando en las ollas comunes, sobre todo en una población”…, pero “claro, tiene ideas que a van en la misma línea del resto y tiene como un drama con el lote (de) Cata Pérez, Carlos, Paula, entonces no sé, pero a mí ella me gusta, creo que a pesar de todo ella es un buen elemento”.

Luego de eso, terminaba diciendo que “si le preguntas al equipo dipu, probablemente te van a decir Jean. Ahí hay más fichas”, refiriéndose con “equipo dipu” a los cercanos a Catalina Pérez.

Los chats de Paz Fuica cambiaron dramáticamente de tono un año más tarde, como consta en una comunicación del 23 de junio de 2023, por medio de la aplicación Signal, en la cual habla con Paula Orellana, a la cual le dice que “estoy más preocupada que la cresta”, “esta cosa me va a salpicar sí o sí”, agregando que “tampoco sé como está Carlos”, en referencia al exseremi.

Ante ello, Orellana le responde “amiga usted tranquila y con la frente en alto”, añadiendo que “nosotros no tenemos na que ver en esta wea, prepárate para un mal titular y sería”.

Fuica no lo veía tan simple: “El acuerdo fue entre Carlos y Daniel, pero nosotras trabajamos ahí”, ante lo cual su interlocutora le respondió que eso no era ilegal. El diálogo culminaba con Paula Orellana diciendo: “Un abrazo compañera y asuma que ya nos salpicó”.

