Fijan formalización para exalcalde de Ñuñoa, Andrés Zahri, por malversación de fondos públicos

Por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, el periodista y exalcalde de Ñuñoa entre 2015 y 2022, Andrés Zahri (Ind-exRN), sería formalizado, el próximo 9 de febrero, en una audiencia fijada para las 13.00 horas en Tribunales.

El exjefe comunal Andrés Zahri sería formalizado junto al ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, José Palma Vega, el ex director jurídico, Ludwig Bornand Manaka y el ex director de Salud, Roberto Stern Elfenbein por la presunta responsabilidad en irregularidades en el municipio que bordearon los $176.167.470.

En agosto de 2022, la actual alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD) solicitó que se indaguen eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos y la responsabilidad de su antecesor, quien llegó al máximo sillón edilicio en 2015, mientras era concejal, en reemplazo de Pedro Sabat, quien renunció al cargo por motivos de salud.

A su vez, Pedro Sabat, resultó condenado en junio pasado por el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago como autor de dos delitos de negociación incompatible que tuvieron lugar entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015.

La alcaldesa Emilia Ríos, quién presentó una querella en el caso, al recibir la noticia comentó en conversación con La Tercera que “la formalización del ex alcalde Andrés Zahri y de sus funcionarios de confianza viene a develar que habría existido una organización para defraudar y malversar el dinero de las y los vecinos de nuestra comuna, algo que dijimos en nuestra querella desde el primer día (…) “a derecha hizo de la corrupción una costumbre en Ñuñoa”, aseveró.

“La Contraloría ya confirmó las irregularidades y ahora el tribunal debe pronunciarse porque hay evidencia de que podríamos estar ante los delitos de malversación de fondos públicos y fraude al fisco”, agregó.