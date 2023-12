Insulza aliviado con el triunfo del “En contra”: “El país se salvó de una catástrofe”

El senador PS José Miguel Insulza destacó el triunfo de la opción “En contra” en el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre, asegurando que el país “se salvó de una catástrofe”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario indicó que el Presidente Gabriel Boric sale “fortalecido”, tras el triunfo de la opción “En contra”. “Yo creo que él sale fortalecido de esto, porque ha aguantado esta embestida propagandística que ha sido realmente impresionante”, señaló.

Para argumentar su posición, Insulza dijo que la última semana del Mandatario fue compleja porque lo atacaban de todos lados. “Antes de ayer, hace tres días atrás, El Mercurio en la parte financiera, que es como la parte sagrada del Mercurio, anunció que el mercado estaba descontando ya la victoria del ‘A favor'”, ejemplificó.

“Entonces, usted comprenderá que cuando empiezan a usar hasta esos instrumentos para convencer a la gente que tiene que votar de una manera que no quiere, la embestida fue tremenda, y el Presidente se mantuvo de que él no se iba a meter, que no iba a hacer campaña por ninguno de los casos, y que iba a dejar esto a la ciudadanía, que fue la que lo protagonizó”, agregó.

Insulza señala a algunas personalidades políticas que sacaron réditos de este triunfo, como la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao o Francisco Vidal, pero aclara que el gran ganador fue “la ciudadanía”.

“Aquí no ganó ningún partido político. El país se salvó fundamentalmente de una catástrofe porque quienes habían promovido esto tuvieron tiempo de virar y decir que esta es peor que la que tenemos”, aseguró.

“Eso es obra también de la decisión del Presidente de dejar que el país decidiera, que la ciudadanía decidiera sin presiones, qué es lo que quería hacer”, cerró.