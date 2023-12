Mauricio Daza: “El problema en Chile no es la corrupción. Es la impunidad”

El abogado Mauricio Daza se refirió a los últimos hechos de corrupción que han afectado a Chile en el último tiempo, como el megafraude tributario o el caso protagonizado por Karina Oliva. Al respecto, señaló que en el país, prima la “impunidad” en este tipo de situaciones.

“La verdad es que el fenómeno de la corrupción se ve como transversal. Hay algo que me quedé reflexionando ayer, porque Karina Oliva sale de esta audiencia donde se formulan cargos que son más o menos graves, que tienen que ver con subvenciones, y sale de esta audiencia de imputación”, comenzó diciendo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Pero ella llega, sale, obviamente puede defender su inocencia porque está en todos sus derechos, y después da una declaración diciendo que piensa en volver a la política porque sabe que la echan de menos. Y cuando yo escuché eso, dije fue lo mismo cuando escuché el audio de Luis Hermosilla. Es lo mismo, la displicencia frente a todo esto”, señaló.

“Es también un signo de algo. De que hay una sensación de que finalmente acá, en nuestro país, no pasa mucho cuando se descubren estos hechos de corrupción”, dijo. “A lo más una pena remitida”, ironizó.

O lo ocurrido con el exfiscal Manuel Guerra, agregó Daza, que “se hizo famoso por las clases de ética a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, cosa que no va a afectar su trayectoria (la de Guerra) porque hoy día está ahí amparado por Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián; y ahora con el alcalde Rodolfo Carter en La Florida”.

Daza ahondó en las críticas a Guerra, asegurando en dicho caso, “se transformó en la práctica en un agente de impunidad y de una forma que es bastante grosera, impresentable”.

“La impunidad no tiene que ver solamente con que no se haya llevado esto a juicio, sino que básicamente la impunidad se vinculó con esta operación un poco más global para desarticular todos los casos vinculados a el financiamiento ilegal de la política”, agregó.

“Esta actuación fue muy burda, muy grosera por parte del exfiscal Manuel Guerra. Insisto, él se transformó en un agente de impunidad con sus decisiones”, recalcó.

“Esa displicencia da cuenta precisamente de este escenario. El problema en Chile no es la corrupción. En todos los países existe corrupción. El problema en Chile es la impunidad. Y no en todos los países existe el alto grado de impunidad que en la práctica se da respecto a estos hechos de corrupción”, criticó.

“Yo creo que mientras no enfrentemos esto último, la verdad que el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho

no solamente no se va a concretar, sino que está en riesgo, porque hay que considerar que nuevos actores, agentes de corrupción, se están incorporando”, cerró.