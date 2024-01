Polémica sesión: sin la presencia de la derecha, comisión de la Cámara aprobó el fin de las AFP

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados votó este miércoles el primer capítulo de la reforma previsonal y aprobó la separación de la industria. Es decir, votaron el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La instancia sesionó dos veces en la jornada, una al mediodía y otra en la tarde. Esta última sesión estuvo marcada por la polémica, ya que la oposición pidió más tiempo para la discusión y el oficialismo dijo que esto era una maniobra “dilatoria”.

Como la petición de la oposición no fue escuchada, cuando el presidente de la instancia, Juan Santana (PS) anunció el inicio de la votación en particular, los diputados de derecha Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, y el UDI Henry Leal, se retiraron de la sala acusando un “show” del Gobierno y que no se les dio tiempo para hablar con sus asesores y así fundamentar su voto. También dejaron la sesión los RN Eduardo Durán y Ximena Ossandón.

“Lamentablemente los diputados de Chile Vamos que componemos la Comisión de Trabajo tuvimos que salir de la sala porque se nos obligó a votar el capítulo 1 de la reforma al sistema de pensiones con 33 artículos sin discusión, sin argumentación y simplemente diciendo a favor o en contra de todo un articulado que, como la gente puede ver, era solamente un solo capítulo”, dijo posteriormente Sauerbaum.

“Llegamos a la sesión y el presidente de la comisión nos hace votar 33 artículos. Sí, 33 artículos, toda la separación de la industria, pero además no nos deja hablar. Tenemos que votar sí o no, sin argumentar nuestro voto. Eso es lo que está pasando en este momento en la comisión de trabajo, es su atenta contra la democracia”, recriminó Leal.

Los diputados que quedaron en sala votaron y aprobaron la eliminación de las AFP; la creación del Administrador Previsional, entidad que se encargará de las tareas de soporte, como recaudación y cobranza de cotizaciones, administración de cuentas, cálculo y pago de beneficios, consultas y atención de público; los nuevos Inversores de Pensiones Privados, que competirán por los afiliados y se encargarán sólo de gestionar la inversión de los ahorros previsionales de los trabajadores; y el paso a un esquema de fondos generacionales.