Lagos Weber y formalización de general Yáñez: “No corresponde descabezar a Carabineros”

El senador PPD Ricardo Lagos Weber se refirió a la crisis de seguridad que afecta al país y la situación que vive Carabineros, la entidad que está encargada de combatir la delincuencia pero que en estos momentos enfrenta otro problema: una formalización por omisión contra el general director Ricardo Yáñez respecto de las violaciones a los DDHH ocurridas en el centro de Santiago en octubre de 2019, en pleno estallido social.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario dijo sobre el general director Ricardo Yáñez y las voces que piden su salida en medio de esta formalización, que hay que mantener la cautela y esperar la formalización.

“Ahora tenemos esta situación del general director de Carabineros. Yo diría que aquí no hay que quitarle el traste a la jeringa: yo le voy a dar el respaldo al general director de Carabineros, en tanto eso no se materialice (la formalización en mayo)”, dijo sobre Ricardo Yáñez.

“Lo que no creo que corresponda es descabezar hoy día a Carabineros de Chile, que ha tenido una sucesión de generales directores, una rotación muy grande. Esa rotación grande tiene impacto en los estamentos de Carabineros, porque cuando usted llama a retiro, saca al general director, tiene que nombrar a un reemplazante, y eso puede generar que suben los estamentos inferiores, pero no todos tienen la experiencia y la capacidad”, añadió.

“No se trata simplemente de pedir renuncia y quedarnos descampados. Y creo que además, el general director ha contado con el apoyo del Presidente Gabriel Boric y del gobierno general, y no veo por qué se lo vamos a retirar ahora, en este minuto. Esa es mi respuesta directa”, recalcó.

“Mientras no sea finalizado y no tengamos claro, que siga encargado de la institución”, dijo. “Yo creo que no es el momento de hacer ese cambio. Yo sé que esto es complejo, no me cae en una duda que voy a tener colegas que van a pensar distinto, pero me pediste una opinión directa y esa es mi opinión directa- Yo en esto voy a ser enfático”. insistió.

“Desde ese punto de vista, el gobierno creo que lo ha reforzado. En tanto no ocurra esa formalización, que además se supone que es la formalización en general, que es para decirle de quién le están investigando. Otra cosa que en nuestra cultura el formalizado y el imputado ya pasa a ser culpable inmediatamente”, cerró en esta materia.

Crisis de seguridad

En otra materia, Lagos Weber dijo que en Chile, actualmente, la prioridad número uno del país es “la seguridad. Sin seguridad no construyes nada en ningún país, en ninguna sociedad. No tienes crecimiento económico, no generas empleo, no permites que las familias se desarrollen, que la gente crezca, florezcan los sueños. Sin seguridad no hay nada”.

En la actualidad, según comenta, “tenemos una crisis brutal, que se ha agudizado en el último tiempo”. En esa línea, agregó que el Gobierno está tomando las decisiones para combatirla: “Hay una agenda de seguridad que está desarrollándose, es un tema que ha sido prioridad para el gobierno en los hechos. Si hay un gobierno que le ha puesto plata, lucas, atribuciones a las policías, ha sido este gobierno”.