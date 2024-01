UDI entrega su apoyo a la criticada alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza de cara a elecciones

La derecha comienza con la planificación para las elecciones municipales y de gobernadores regionales. En la UDI le entregan su respaldo a la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien ha sido cuestionada por su labor como edil.

En la Unión Demócrata Independiente, entregaron su apoyo absoluto a la alcaldesa Peñaloza, quien ha sido cuestionada el último tiempo por casos de irregularidades dentro de su municipio con acusaciones del pago de sobresueldos, millonarias horas extras y con un jefe de dirección cuestionado. También se conoció del pago de sobresueldos en el Teatro Municipal de Las Condes.

En abril del 2023 se conoció el sobreprecio en la compra de un inmueble para la construcción de un Cesfam donde se habrían pagado 430 millones de pesos de más. A fines del año pasado se registró una denuncia por millonarios pagos de horas extras no trabajadas a los funcionarios municipales una cifra cercana a los 30 millones de pesos por año. Ya en el presente año se conoció que el jefe de la Dirección de Compras de la comuna, Pedro Carrasco, habría recibido depósitos en efectivo e incluso vehículos por parte de una empresa proveedora del municipio.

Desde el partido, la secretaria general, María José Hoffmann, le entregó el apoyo a la edil señalando que “no hay ninguna posibilidad de que nosotros no le demos nuestro apoyo irrestricto a la alcaldesa de Las Condes, que está trabajando y se ha hecho cargo de todas aquellas irregularidades que se han ido surgiendo durante esta etapa y, por lo tanto, el apoyo irrestricto, no solamente desde la UDI sino que también desde Chile Vamos”.

Además, la exdiputada habló sobre la situación de Peñaloza en el municipio que comanda, “Pero por supuesto que aquí la justicia, tal como lo ha hecho ella y ha puesto a disposición todas y cada una de las herramientas necesarias para lograr aclarar lo que allí ha ocurrido, tanto con las horas extra, tanto con el caso del Cesfam. No hay ningún un problema en que eso se descubra, pero no hay ninguna posibilidad de que ella no sea nuestra candidata”, agregó

Desde Chile Vamos dijeron tener la “obligación moral” de que toda la derecha vaya unida en las próximas elecciones municipales y regionales, aunque enfatizaron en que presentarán una propuesta más adelante.